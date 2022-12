Kabinet gaat in hoger beroep en versoepelt nareisbeleid statushouders niet

Het kabinet is het niet eens met de uitspraak die meerdere rechters hebben gedaan over het nareisbeleid voor gezinsleden van statushouders. Verschillende rechtbanken oordeelden deze week dat het uitstellen van de gezinshereniging in strijd is met de wet. Het kabinet gaat in hoger beroep bij de Raad van State.

Door in hoger beroep te gaan, wil het kabinet van de hoogste bestuursrechter horen of het uitstellen van gezinshereniging voor statushouders juridisch mogelijk is of niet.

Deze week werden vijf uitspraken gedaan door verschillende rechtbanken, in zaken aangespannen door statushouders. Zo oordeelde de rechtbank Breda donderdag dat een Turkse man niet langer op gezinshereniging hoeft te wachten. De man heeft een verblijfsvergunning gekregen, omdat hij politiek vluchteling is.

Alle rechters kwamen tot dezelfde conclusie: het uitstellen van gezinshereniging voor statushouders is in strijd met de Gezinsherenigingsrichtlijn en Europese en internationale verdragen.

Het is nu nog onduidelijk of de gezinsleden van alle vijf statushouders naar Nederland mogen komen. In twee van die zaken heeft de rechter geoordeeld dat zij onmiddellijk of binnen 24 uur papieren moeten krijgen van de ambassade. Het kabinet geeft daar in één zaak gehoor aan en heeft de Raad van State gevraagd om het besluit in de andere zaak op te schorten in afwachting van het hoger beroep.

In de andere drie zaken heeft de rechter een langere termijn vastgesteld voor het verschaffen van de papieren, van bijvoorbeeld een week. Ook in die zaken heeft het kabinet de Raad van State om uitstel gevraagd.

Nareismaatregel onderdeel van asieldeal coalitie

Begin december deed een voorzieningenrechter al uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Syrische vrouw. De rechter stelde haar in het gelijk. Haar man en zes kinderen mochten per direct overkomen naar Nederland.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) besloot om de nareismaatregel in stand te houden, omdat hij het oordeel van meerdere rechters wilde afwachten.

Het kabinet wil gezinshereniging vanwege de opvangcrisis vertragen. Dat beleid zou nodig zijn om toestanden zoals die van eerder dit jaar in Ter Apel te voorkomen. De druk op de opvangcapaciteit is nog altijd zeer hoog.

Het beleid is onderdeel van een asielakkoord dat werd gesloten door de coalitie. Direct na de aankondiging kwam er al veel kritiek van juristen. Zij waarschuwden dat de maatregel in strijd is met de wet. Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden al hun twijfels. Toch wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de maatregel niet van tevoren juridisch laten toetsen.

'Nieuwe opvangcrisis dreigt'

De nareisbeperking geldt voor gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn. Maximaal vijftien maanden nadat de nareisaanvraag is ingediend, wordt na goedkeuring een visum verstrekt, zo besloot het kabinet eind augustus. Als de statushouder eerder een woning heeft voor zijn of haar nareizende familieleden, wordt het visum eerder verstrekt.

VluchtelingenWerk noemt het besluit om verder te procederen "volstrekt onverantwoord". Op die manier zou Van der Burg het risico nemen zelf een nieuwe opvangcrisis te creëren, aldus de organisatie. "Het is niet langer de vraag óf, maar wannéér de staatssecretaris zijn beleid moet intrekken. Alle wachtende gezinsleden mogen dan alsnog naar Nederland komen, maar dan allemaal tegelijk."

