Tweede Kamer wil militair elitekorps van Iran op terreurlijst van de EU plaatsen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een motie van de ChristenUnie om de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) op de EU-lijst met terreurorganisaties te plaatsen.

De IRG is het militaire elitekorps van Iran. Het korps is in 1979, het jaar van de Iraanse Revolutie, opgericht en is geen onderdeel van het reguliere Iraanse leger. Het staat onder direct gezag van ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van het land.