Rechter fluit kabinet weer terug: uitstel gezinshereniging statushouders mag niet

Opnieuw heeft een rechter geoordeeld dat het nieuwe beleid waarmee het kabinet gezinshereniging voor statushouders uitstelt in strijd is met de wet. Een voorzieningenrechter, die alleen voorlopige uitspraken doet, kwam begin december al tot dit oordeel, maar het kabinet besloot de maatregel in stand te houden.

De rechtbank Breda heeft donderdag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een man uit Turkije. Hij heeft in Nederland een verblijfsvergunning gekregen, omdat hij een politiek vluchteling is.

Door het nieuwe beleid moesten zijn vrouw en twee jonge kinderen een half jaar langer wachten tot ze naar Nederland mochten komen. Maar het uitstellen van gezinshereniging is in strijd met de Gezinsherenigingsrichtlijn en Europese en internationale verdragen, oordeelt de rechter.

Om die reden moeten de visa onmiddellijk worden afgegeven, zodat de familie binnen een week naar Nederland kan komen. De rechter benadrukt dat het overduidelijk is dat elke rechter tot dit besluit zou komen.

Het kabinet laat in een reactie weten dat het "de uitspraak bestudeert". Het is de vraag of het kabinet het beleid gaat aanpassen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei vorige week in een commissiedebat dat alleen de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) een definitieve uitspraak kan doen "waar iedereen zich aan te houden heeft, inclusief het kabinet".

Als het kabinet in hoger beroep wil gaan, moet dat binnen een week. De kans is groot dat ook de Raad van State zal oordelen dat er geen juridische grondslag voor de maatregel is.

Maatregel onderdeel van asieldeal coalitie

Het kabinet wil gezinshereniging vanwege de opvangcrisis juist vertragen. De landsadvocaat zei dat het beleid nodig is om toestanden zoals die van eerder dit jaar in Ter Apel te voorkomen.

Het beleid is onderdeel van een gesloten asielakkoord van de coalitie. Direct na de aankondiging kwam er al veel kritiek van juristen. Zij waarschuwden dat de maatregel in strijd is met de wet. Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden al hun twijfels. Toch wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de maatregel niet van tevoren juridisch laten toetsen.

Kabinet mogelijk in hoger beroep tegen uitspraak

Eind november diende voor het eerst een zaak over het nareisbeleid voor de rechter. Een vrouw uit Syrië vocht de uitstelmaatregel met succes aan. De voorzieningenrechter oordeelde dat haar man en zes kinderen direct recht op een visum hadden.

De voorzieningenrechter behandelt spoedeisende kwesties. De vrouw had al bezwaar ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In afwachting van deze procedure wilde ze alvast een voorlopige uitspraak van een rechter.

Dit was de eerste keer dat een rechter uitspraak deed over de regeling van het kabinet. Staatssecretaris Van der Burg zag geen reden om het beleid terug te draaien. Volgens hem ging de zaak om een specifiek geval. Hij zei eerst het oordeel van een "hogere rechter" te willen afwachten.

