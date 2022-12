Adviesraad: Voor grip op migratie moet kabinet focussen op arbeidsmigranten

Het inwoneraantal van Nederland nam in 2021 met zo'n 100.000 mensen toe door migratie en de verwachting is dat dat aantal blijft toenemen. Het kabinet kan hier grip op krijgen door slimmer te kijken naar arbeidsmigratie, schrijft de Adviesraad Migratie. Op het gebied van asielmigratie kan het kabinet veel minder sturen.

In de samenleving bestaat het gevoel dat migratie ons overkomt. De opvangcrisis in de asielketen en de misstanden die voorkomen bij arbeidsmigratie, zoals uitbuiting, onderschrijven dit gevoel.

Migratie is dan ook een onderwerp dat vaak in de schijnwerpers staat en waar zowel politici als de samenleving verschillend over denken. Het kabinet wil migratie zoveel mogelijk in goede banen leiden en er meer grip op krijgen.

De afgelopen maanden werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd door bewindspersonen. Hoe moeten we omgaan met migratie?

Beloftes moeten wel worden ingelost. Anders organiseert de politiek haar eigen teleurstelling.

Adviesraad Migratie

Om deze vraag te beantwoorden werd lang uitgekeken naar het vandaag verschenen rapport van de Adviesraad Migratie. Dit is een onafhankelijk orgaan dat de regering en het parlement in brede zin over migratie adviseert.

De Adviesraad heeft onderzocht of het een optie is om te gaan werken met zogenoemde beleidsmatige richtgetallen. Dus kort door de bocht: hoeveel asielzoekers, arbeidsmigranten of studenten willen en kunnen we verwelkomen in Nederland? Door op deze manier naar migratie te kijken kan de politieke rust op dit onderwerp terugkeren.

Risico dat politiek 'haar eigen teleurstelling organiseert'

Het klinkt als een mooi plan, maar er zitten naast kansen ook risico's aan deze manier van beleid voeren. Vooral op een onderwerp dat politiek zo gevoelig ligt als migratie. De kans is groot dat je er als bestuurder op afgerekend wordt bij overschrijding van de getallen. Ook verlies je dan juist het "broze vertrouwen" van burgers. "Beloftes moeten wel worden ingelost. Anders organiseert de politiek haar eigen teleurstelling", schrijven de adviseurs.

Om die reden vindt de Adviesraad het sowieso geen goed idee om met harde getallen te gaan werken. Als het kabinet wil gaan werken met richtgetallen, moeten dit 'streefcijfers' zijn. Maar het is volgens de Adviesraad geen goed idee om bij alle vormen van migratie streefcijfers te hanteren. Hij raadt dat alleen aan wanneer je als kabinet ook de mogelijkheden hebt om de doelen waar te maken.

Asielmigratie hangt af van externe factoren

Vooral op het gebied van asielmigratie kan het kabinet weinig zelf doen. Bovendien maakt deze groep migranten maar een klein deel uit van het totaal (12 procent). De Adviesraad vindt het niet verstandig om internationale verdragen op te zeggen. Ook moet het kabinet zich aan Europese wetten houden, waardoor er weinig ruimte is om eigen beleid te voeren. "Asielbeleid is vooral Europees beleid", schrijft de Adviesraad.

Op Europees niveau zijn er nog wel stappen te zetten, maar dit gaat al jaren zeer moeizaam. Het maken van afspraken met herkomstlanden over terugkeer is ook een weg van de lange adem.

Bovendien wordt asielmigratie het sterkst beïnvloed door externe factoren zoals oorlog en geweld. Hierdoor fluctueren de cijfers ook veel. Om deze redenen vindt de Adviesraad het niet verstandig om met streefcijfers te gaan werken en al helemaal niet met een maximumaantal.

Foto: Adviesraad Migratie

Op gebied van arbeidsmigratie liggen wel kansen

Op het gebied van arbeidsmigratie kan het kabinet wel meer invloed uitoefenen. Dat kan vooral op het gebied van arbeidsmigratie van buiten de EU, want EU-burgers hebben het recht om vrij te reizen en te werken. Ook kan het kabinet indirect sturen op het aantal Europese arbeidsmigranten dat naar Nederland komt.

Arbeidsmigratie vormt bijna een kwart van de totale migratie (24 procent). De afgelopen vijftien jaar is het aantal verviervoudigd. In 2019 ging het om 735.000 mensen. Ze werken voornamelijk in laagbetaalde sectoren, want Nederland trekt weinig hoogopgeleide arbeidsmigranten aan.

Naar verwachting zal het aandeel Europese arbeidsmigranten gaan afnemen in de toekomst. Dan zal een beroep moeten worden gedaan op arbeidsmigranten van buiten de EU, tenzij het kabinet de tekorten op de arbeidsmarkt op een andere manier kan en wil oplossen.

Kabinet moet rekening houden met welzijn van iedereen

Maar wat voor samenleving willen we zijn? En welke economie past daarbij? Dat zijn vragen waar het kabinet over na moet gaan denken, stelt de Adviesraad. Ook de gevolgen voor de samenleving moeten daarin worden meegewogen.

Dan kunnen situaties zoals in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas mogelijk worden voorkomen. Deze plek telt veel distributiecentra en glastuinbouw. Als het beleid niet verandert, zal in 2030 naar schatting een kwart van de inwoners uit Europese arbeidsmigranten bestaan. Veel inwoners maken zich hier zorgen over.

Als het kabinet wil gaan sturen op aantallen en soorten arbeidsmigranten, is het volgens de Adviesraad dus belangrijk om ook na te denken over de gevolgen voor het woon-, onderwijs- en zorgaanbod in regio's. Op deze manier houd je rekening met het welzijn van alle inwoners.

Kortom: "Een samenleving waarin geen sprake is van migratie is zeer onwaarschijnlijk. Maar er valt zeker meer grip op te krijgen", laat de raad weten.

