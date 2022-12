Pensioenwet met steun van GroenLinks en PvdA op weg naar meerderheid

Na lang debatteren lijkt de steun voor de nieuwe pensioenwet in beide Kamers binnen. De coalitie en het kabinet hebben lang gewacht op steun van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Die leek donderdag binnen, mits het kabinet aan een paar voorwaarden voldoet.

"Wij vinden de nieuwe pensioenwet een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel", zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer donderdag tijdens het laatste Kamerdebat over de pensioenwet.

Enkele uren later in het debat zei Senna Maatoug van GroenLinks: "Mijn fractie zal na veel twijfelen deze wet het voordeel van de twijfel geven." PvdA en GroenLinks trekken zoals gebruikelijk de laatste jaren gezamenlijk op.

Steun van de linkse oppositie is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, maar past ook bij de wens van het kabinet dat de wet op een breed parlementair draagvlak kan rekenen. De eisen van GroenLinks en PvdA zijn al maanden duidelijk: de partijen willen dat de groep die nu geen pensioen opbouwt - werknemers en zelfstandigen - wordt gehalveerd.

Dat kan door werknemers vanaf hun 18e in plaats van hun 21e pensioen te laten opbouwen en uitzendkrachten direct pensioen te laten opbouwen. Nu is er nog een wachttijd. De partijen hebben hier voorstellen voor ingediend. Daar stemt de Kamer volgende week dinsdag over. Waarschijnlijk wordt twee dagen later over de hele nieuwe pensioenwet gestemd.

Kamer debatteerde dagenlang over immense wet

Donderdag was het tweede, afrondende deel van het pensioendebat. Normaal gesproken geven de partijen dan een samenvattende afdronk van het debat en dienen ze eventueel moties in. Nu is er tien uur voor uitgetrokken.

Het is tekenend voor hoe de Kamerleden de immense wet de laatste weken hebben behandeld. Er is dagenlang over gedebatteerd, inclusief een minutieuze behandeling per artikel van de 87 pagina's tellende wet.

Het gaat dan ook om een pot van zo'n 1.500 miljard euro die min of meer opnieuw verdeeld moet worden. Ook hadden sommige partijen nog veel vragen. PVV, SP en de partijloze Pieter Omtzigt waren altijd al faliekant tegen de wet en blijven tot op het laatste moment kritisch.

De wet is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de politiek in 2019 sloot met werkgevers en werknemers. De discussie wordt al veel langer gevoerd. In 2008, midden in de financiële crisis, werd duidelijk dat het huidige pensioenstelsel om meerdere redenen niet meer van deze tijd is.

Eigen pensioenpot in nieuw stelsel

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen alle deelnemers een eigen pensioenpot in plaats van dat alles collectief wordt geregeld. Dat moet vooral meer inzicht geven in wat er met je ingelegde pensioenpremies gebeurt. Het kabinet hoopt dat die transparantie ervoor zorgt dat jong en oud vertrouwen houdt in het pensioenstelsel.

Ook kunnen pensioenen meer meebewegen met de economie. Dit betekent dat fondsen de pensioenen eerder kunnen verhogen, maar ook sneller kunnen korten.

Eerder deze week meldde De Nederlandsche Bank (DNB) dat deelnemers er in het nieuwe stelsel "grosso modo" op vooruitgaan. Tegelijkertijd is er ook meer risico.

Aanvankelijk zouden pensioenfondsen tot 2027 de tijd krijgen om over te stappen op het nieuwe stelsel. Maar deze deadline is voor VVD en D66 niet in beton gegoten, lieten zij tijdens het debat doorschemeren.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Eerder

Aanbevolen artikelen