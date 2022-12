Nu is er genoeg plek voor asielzoekers, maar 'we moeten ons niet rijk rekenen'

Op dit moment zijn er genoeg opvangplekken voor asielzoekers. Sterker nog, er zijn zelfs zo'n 2.500 onbeslapen bedden in de (crisis)noodopvang. "Maar daarmee moeten we ons niet rijk rekenen", zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag tegen de Tweede Kamer. Hij waarschuwt dat de situatie in maart weer een heel ander verhaal zal zijn.

De afgelopen zeven weken dienden zo'n duizend mensen per week een asielaanvraag in. In de (na)zomer was het aantal aanvragen iets groter. Dat komt door de periode van het jaar. Ook de vertraging van het nareizen van gezinsleden zorgt voor een kleiner aantal asielaanvragen.

"Op dit moment hebben we de zaak onder controle", vertelde Van der Burg. Zo sliepen er afgelopen nacht 1.560 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar normaal gesproken ruimte is voor 2.000 asielzoekers. Tegelijkertijd verwacht de staatssecretaris dat na de winter weer meer mensen naar Nederland zullen komen. "Die 2.500 bedden zijn binnen drie weken weer vol als we niet doorgaan met het creëren van structurele plekken."

Het is de bedoeling dat het aantal structurele plekken de komende tijd toeneemt. Er zijn nu 8.500 opvangplekken in de (crisis)noodopvang. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio's en gemeenten hier per 1 april mee stoppen, omdat de leefomstandigheden er slecht zijn. Zo hebben de mensen daar weinig tot geen privacy. Ook kan er geen raam open en is er weinig daglicht.

Een aantal veiligheidsregio's heeft al tegen Van der Burg gezegd dit mogelijk met een paar maanden te verlengen. De staatssecretaris is daar blij mee, omdat hij vreest dat de opvang rond maart weer onder druk zal komen te staan. Per 1 april gaan namelijk drie grote tijdelijke opvanglocaties dicht. Ook is de winter dan voorbij en zal het aantal asielaanvragen weer toenemen.

Asielwet zal nog niet meteen tot meer structurele plekken leiden

Een van de instrumenten waarmee Van der Burg de opvangproblemen het hoofd wil bieden, is zijn spreidingswet. Na lang onderhandelen met de coalitiepartijen was deze wet begin november klaar. In de wet staat dat gemeenten een financiële beloning krijgen als ze structurele opvanglocaties openen.

Hierdoor weten alle gemeenten straks hoeveel asielzoekers ze zouden moeten opvangen. Maar ze hoeven niet allemaal een azc te openen. Het is de bedoeling dat de gemeenten er op provincieniveau met elkaar uit komen. Als dit niet lukt, kan de staatsecretaris opvangplekken afdwingen.

Maar de invoering van de wet laat nog even op zich wachten. Zowel de gemeenten als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben behoorlijk wat kritiek op de wet, die te complex zou zijn. Bovendien zal de wet niet snel genoeg effect hebben. Van der Burg heeft er de afgelopen tijd nog aan gesleuteld en is van plan het voorstel komende week naar de Raad van State te sturen voor advies. De staatssecretaris verwacht dat het parlement de wet daardoor pas in februari kan behandelen.

