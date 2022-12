Prijsplafond krijgt ondanks veel zorgen en vragen steun van de Tweede Kamer

Het prijsplafond voor stroom en gas kan op weinig enthousiasme rekenen, toch ging de Tweede Kamer er afgelopen nacht na een lang debat mee akkoord. Er is veel kritiek op het plan dat de kosten van de energierekening moet drukken. Maar beter iets dan niets, lijkt de conclusie.

De details van het plan werden pas deze week in een 89 pagina's tellend document gedeeld met de Tweede Kamer. Het voorstel komt nadat het kabinet en de energiebedrijven afgelopen september een akkoord sloten over het prijsplafond.

Dat zal gelden voor gasverbruik tot 1200 kuub en stroomverbruik tot 2900 kWh, en moet helpen de energierekening van Nederlanders te verlagen. De regeling geldt een jaar en kost naar schatting meer dan 11 miljard euro. Al kan het volgens de overheid oplopen tot tientallen miljarden.

Zorgen over mogelijke grote overwinsten bij energiebedrijven

De kosten zijn volgens de kritische Kamerleden niet eens het grootste probleem. Zo is er onvrede over de ingewikkelde uitwerking waardoor er wordt gekeken naar het verbruik van voor en na de jaarafrekening. Die is voor iedereen anders en dus krijgt iedereen een soort eigen prijsplafond.

Ook de voorstanders van het plan, naast de coalitiepartijen onder meer de PvdA en GroenLinks, hebben zo hun zorgen. Zo zijn ze bang dat energiebedrijven ondanks het plan alsnog flinke overwinsten gaan maken. Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wordt "diep in de boeken gekeken" van energieleveranciers om te voorkomen dat dat gebeurt.

Het stoorde de kamer ook dat de regeling voor blokaansluiting er nog niet is. Dat zijn huishoudens die een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen, zoals flats of studentenhuizen. Jetten belooft die specifieke regeling vrijdag naar de Kamer te sturen. Het gaat in totaal om 700.000 huishoudens, hun tegemoetkoming komt niet in januari maar zal wel met terugwerkende kracht toegepast worden.

Ondanks alle bezwaren en kritiek ging de Kamer akkoord met de subsidieregeling die volgens D66 "verre van ideaal" is. Dat vindt ook de VVD. "Het is een onvolmaakt voorstel", zei Silvio Erkens (VVD). Tom van der Lee van GroenLinks noemt het een "noodverband dat vrij grof is, maar hier zullen we het mee moeten doen".

