Kaag: 'Bezuinigen voor 2024 is geen doel, maar ligt wel als optie op tafel'

Het kabinet ziet bezuinigen niet als de eerste optie om het miljardengat in de begroting van volgend jaar te dichten, maar sluit het ook niet helemaal uit. "Bezuinigen om het bezuinigen is geen doel", zei minister Sigrid Kaag van Financiën. "Maar het moet wel op tafel liggen."

"We moeten ook voor 2024 maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet door het ijs zakken", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Samen met Attje Kuiken (PvdA) wees hij erop dat we op een "koopkrachtravijn" af rijden als de steunpakketten vanwege de hoge inflatie worden afgebouwd.

Kaag wilde niet al te veel beloven, want in het voorjaar wordt gekeken hoe de economie ervoor staat, hoe hoog de inflatie is en hoe de energieprijzen zich hebben ontwikkeld. Dan besluit het kabinet welke maatregelen nodig zijn en hoe die moeten worden betaald.

"Ik zeg niet dat er in 2024 niets meer kan. Dat is natuurlijk absurd. Dan val je namelijk in dat ravijn", zei Kaag.

VVD oppert bezuinigingen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de Najaarsnota. Daarin staan normaal gesproken de laatste aanpassingen van de lopende overheidsbegroting. Dit keer wordt er ook vooruitgekeken naar volgend jaar.

In 2023 gaat het tijdelijke prijsplafond voor huishoudens en bedrijven namelijk in. De kosten kunnen oplopen tot 13 miljard euro, raamde het Centraal Planbureau (CPB). Dat is ontzettend veel geld; het kabinet is er dan ook nog niet over uit hoe dit betaald gaat worden.

Daarom oppert de VVD bijvoorbeeld bezuinigingen als de steunpakketten ook na 2023 nodig blijven. Dat doet de partij liever dan de belastingen verhogen.

Alle opties worden momenteel onderzocht, zei Kaag. Er wordt dus ook nagedacht over het zwaarder belasten van vermogen - een vurige wens van de linkse oppositie. "We brengen alles in kaart", zegt de bewindsvrouw. Ze riep werkgevers daarbij ook op om de lonen te verhogen.

Ministeries krijgen miljarden niet uitgegeven

Het kabinet houdt volgend jaar waarschijnlijk miljarden extra over, maar dit geld kan niet zomaar worden uitgeven. Sommige ministeries krijgen hun volledige budget voor het einde van het jaar niet uitgegeven.

Dit komt bijvoorbeeld doordat sommige aankopen lang duren, onder meer Defensie heeft hiermee te maken. Een ander probleem is dat er te weinig personeel is om overheidsprojecten uit te voeren. Daardoor blijft er geld op de plank liggen.

Dat kan mooi worden gebruikt om huishoudens extra te steunen nu de prijzen stijgen, vindt bijvoorbeeld de SP. Maar dat geld mag daar volgens de begrotingsregels niet voor gebruikt worden. Meevallers moeten worden gebruikt om de staatsschuld te verlagen en mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven.

Het kabinet overtreedt de regel dat inkomsten en uitgaven gescheiden moeten worden zelf ook weleens, zoals in de coronajaren. Maar Kaag liet weten dat dit geen gewoonte moet worden. "De begrotingsregels staan niet in de Grondwet, maar dienen wel als anker en helpen koers te houden."

