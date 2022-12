Weer kijkt een rechter naar nareisbeleid asielzoekers, en er volgen meer zaken

Opnieuw buigt een rechter zich over de regeling die gezinshereniging voor asielzoekers vertraagt. Het kabinet werd anderhalve week geleden al eens teruggefloten, maar besloot het beleid voorlopig in stand te houden. De zaak van vandaag gaat over een Turkse statushouder die zijn gezin wil laten overkomen.

De man is politiek vluchteling en heeft daarom een verblijfsvergunning gekregen. Hij wil herenigd worden met zijn gezin, maar de andere gezinsleden moeten door het nieuwe beleid zes maanden langer wachten voordat ze naar Nederland mogen komen. Dat geldt niet als ze eerder een woning hebben.

Het gaat om zijn vrouw en twee kinderen van zes en anderhalf. De man heeft zijn jongste kind voor het laatst gezien toen het twee maanden oud was, vertelt zijn advocaat Eva Bezem.

De vertraging van gezinshereniging is onderdeel van een groter pakket maatregelen. De coalitie sloot eind augustus een asielakkoord om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen.

Direct na de aankondiging van dat akkoord kwam er veel kritiek van juristen. Zij waarschuwden dat de maatregel in strijd is met de wet. Ook ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden al hun twijfels. Toch wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de maatregel niet van tevoren juridisch laten toetsen.

Staatssecretaris wil oordeel hogere rechter afwachten

Vorige week kwam er voor het eerst een zaak voor de rechter. Een Syrische vrouw vocht de uitstelmaatregel met succes aan. De voorzieningenrechter oordeelde dat haar man en zes kinderen direct recht hadden op een visum.

De voorzieningenrechter behandelt spoedeisende kwesties. De vrouw had al bezwaar ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In afwachting van deze procedure wilde ze alvast een voorlopige uitspraak van een rechter.

Het was de eerste keer dat een rechter uitspraak deed over de regeling van het kabinet. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zag geen reden om het beleid terug te draaien. Volgens hem ging de zaak om een specifiek geval. Hij zei dat hij eerst het oordeel van een "hogere rechter" wilde afwachten.

Met een hogere rechter doelde Van der Burg op een uitspraak van een 'gewone' rechtbank. Mogelijk komt dit oordeel al snel, want vandaag dient er dus al zo'n zaak. Eén rechter zal zich over de zaak van de Turkse man buigen. Aankomende week dienen er nog twee zaken. Die zaken worden voorgezeten door drie rechters.

'Geen juridische grondslag voor maatregel'

De kans is volgens verschillende asieladvocaten groot dat ook deze rechtbanken de staat zullen terugfluiten. De regeling heeft volgens de advocaten geen wettelijke basis.

De voorzieningenrechter zei vorige week in de uitspraak dat het beleid in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN), vond het toen al "onbegrijpelijk" dat het kabinet de maatregel in stand hield.

Als de rechters inderdaad oordelen dat de statushouders hun gezinsleden meteen mogen laten overkomen, betekent dit niet dat het beleid direct de prullenbak in moet. Wel zal de druk op Van der Burg toenemen om de maatregel van tafel te vegen.

Het oordeel van een 'gewone' rechter heeft vaak meer gewicht dan het oordeel van een voorzieningenrechter. Toch kan het gesteggel nog voortduren tot de hoogste rechter: de Raad van State.

