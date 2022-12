GL en PvdA waarschuwen kabinet: 'Met ons valt niet te praten over bezuinigen'

De overheid trekt miljarden uit om de pijn van de stijgende prijzen iets te verzachten. Maar de laatste weken klinkt de waarschuwing dat deze steun eindig is steeds luider. Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) voelen de bui al hangen en vrezen dat vooral de lage inkomens en middeninkomens hier de dupe van worden. Daarom komen ze met een eigen plan, zeggen ze in gesprek met NU.nl. "2024 wordt een koopkrachtravijn waar we recht op af rijden."

In Den Haag worden de geesten rijp gemaakt voor bezuinigingen in 2024, zo lijkt het. Minister Sigrid Kaag (Financiën) liet via een "voorwaarschuwing" weten dat het kabinet met een enorm begrotingsgat zit en dat de overheid niet alle problemen kan oplossen.

Vanuit de VVD-fractie is te horen dat het kabinet ook moet nadenken over minder geld uitgeven. Hogere belastingen om de steunpakketten te betalen is voor de grootste regeringspartij in ieder geval een no-go.

Toch is dat een belangrijk onderdeel van het plan van de linkse oppositiepartijen. De Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de laatste stand van de overheidsbegroting in de Najaarsnota.

Wat is jullie grootste vrees?

Kuiken: "Het betalen van de energierekening is voor mensen een enorme uitdaging. De boodschappen zijn ontzettend duur. Sportclubs en cultuur- en zorginstellingen hebben het ontzettend moeilijk. Je moet nu al bedenken hoe je daarmee moet omgaan."

"We willen de schatkist op orde brengen, maar niet door op dit soort belangrijke voorzieningen te bezuinigen."

Waar dreigt het kabinet volgens jullie op te bezuinigen?

Kuiken: "In de media wordt al gedreigd met maatregelen. De VVD wil bezuinigen. Dan weet ik al wat er straks gebeurt. Dan is de portemonnee van mensen met een laag inkomen of middeninkomen straks leeg. Er wordt straks genadeloos ingegrepen waar de gewone man onder lijdt."

Waar zijn jullie dan precies bang voor?

Klaver: "Het gaat economisch slechter en er wordt al geroepen dat er bezuinigd moet worden."

Wie roept dat?

Klaver: "De VVD."

Punten uit begrotingsplan GroenLinks en PvdA: Minimumloon naar 14 euro per uur

Investeren in woningisolatie

Pot van 6,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie

Meer compensatie kinderopvang, sportclubs en cultuurinstellingen

Hogere winstbelasting van 30 procent voor alle bedrijven

Belasting op inkomen uit vermogen verhogen naar 49 procent

Aanpakken van belastingontwijking

De VVD zegt dat de overheid minder geld moet uitgeven. Dat is toch niet hetzelfde als bezuinigen?

Klaver: "Jawel. Als je minder geld uitgeeft, is dat bezuinigen. Het klinkt alleen wat vriendelijker. We horen minister Kaag ook zeggen dat de overheid te veel geld uitgeeft."

"Het kabinet weet dat wij bereid zijn om goede dingen voor mensen te regelen, maar we zijn ook bereid om nee te zeggen. En ik kan je alvast één ding zeggen: met ons valt niet te praten over bezuinigen. Dat gaat ten koste van gewone mensen."

"Natuurlijk hebben we gezonde overheidsfinanciën nodig. De afgelopen jaren is er niet ingrepen bij grote vermogens en bedrijven. Wij hebben nu een plan om de belasting voor de rijkste mensen in Nederland en voor de grootste bedrijven te verhogen."

Kuiken: "Het is ook een politieke keuze. Wij weten wel waar we de rekening willen neerleggen: bij de mensen en bedrijven die het beter hebben. Dus vermogens hoger belasten en belastingontwijking aanpakken."

Ik heb nog nergens gehoord of gelezen dat de belasting voor de lage inkomens en middeninkomens omhooggaat. Sterker: Kaag noemde het rechtvaardig dat de rekening van de crisis wordt betaald door grote vermogens en bedrijven die nu profiteren.

Klaver: "Rutte zei over het meer belasten van vermogens in een debat laatst tegen mij: 'We moeten dat heel goed in kaart brengen.' Het ís goed in kaart gebracht! Niet door GroenLinks of de PvdA, maar door ambtenaren en onderzoekscommissies."

"In de fractie zeggen wij verwijzend naar Hendrik Marsman weleens: 'Denkend aan vermogens, zie ik weer een ambtelijke commissie.' Wij willen dat geld dat je verdient met vermogen net zo zwaar wordt belast als geld dat je verdient met werken. Dat lijkt me buitengewoon eerlijk."

Kuiken: "Kaag zegt ook dat de overheid niet ongebreideld geld kan blijven uitgeven. Zij is de minister van Financiën en moet duidelijkheid geven. Ondertussen horen we de grootste coalitiepartij zeggen dat zij willen bezuinigen."

"Als je niet duidelijk bent en de problemen vooruitschuift, dan weet ik wel wat er straks gebeurt: dan zijn de lage inkomens en middeninkomens de klos."

Op welke manier dan? Aan wat gaan mensen met een laag inkomen of middeninkomen meer betalen?

Klaver: "Er wordt nog niets concreets gezegd, maar de geesten worden rijp gemaakt voor bezuinigingen. Wij willen die kant niet opgaan. Daarom mengen wij ons nu al in de discussie."

"Minder overheidsuitgaven betekent ook minder koopkrachtreparatie. Het prijsplafond is wat het kabinet betreft voor een jaar. De stijgende kosten voor de kinderopvang worden alleen voor 2023 gerepareerd. 2024 wordt een koopkrachtravijn waar we recht op af rijden. Kan de politiek nu alsjeblieft een keer vooruitkijken?"

Moet het koopkrachtpakket dat er nu ligt worden doorgetrokken in 2024?

Klaver: "Dit pakket is een grote EHBO-kist van pleisters. Wij willen structurele oplossingen, zoals een nog hoger minimumloon van 14 euro en investeringen in isolatie voor een structureel lagere energierekening."

Kuiken: "Hoe eerder je hiermee begint, hoe gerichter je mensen kunt helpen. Nu krijgen ook huishoudens die dat helemaal niet nodig hebben compensatie."

Er is een begrotingsgat van 7,5 miljard euro en er zijn dure compensatiemaatregelen. Het is toch niet gek dat een minister van Financiën dat niet tot in lengte der dagen wil blijven betalen?

Kuiken: "Wij zeggen toch ook: breng de staatskas op orde. Maar niet ten koste van de gewone man. Doe het structureel met hogere belastingen voor mensen die dat kunnen betalen."

