Rijksrecherche onderzoekt topambtenaren die mogelijk logen in toeslagenverhoor

Al in de zomer van 2021 werd besloten zo'n onderzoek te starten. Inmiddels is de Rijksrecherche begonnen aan het onderzoek.

De twee voormalige topambtenaren zouden voor de parlementaire ondervragingscommissie hebben ontkend af te weten van een memo uit maart 2017. In dat memo concludeerde Sandra Palmen-Schlangen, de toenmalige hoogste jurist bij de Belastingdienst, dat de dienst "laakbaar" had gehandeld. Ze adviseerde de ouders te compenseren.

Uijlenbroek en Leijten zeiden tijdens de verhoren niet van het bestaan van het memo af te hebben geweten, voordat de minister van Financiën het openbaar had gemaakt. Maar uit een reconstructie van Trouw en RTL Nieuws bleek dat het memo al in 2019 was opgedoken bij het ministerie. Delen ervan werden wel overgenomen in ambtelijke stukken, maar het memo verdween opnieuw in de la.