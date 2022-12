Kabinet houdt vast aan nareisbeperking voor gezin van statushouders

Het kabinet houdt de maatregel om gezinshereniging uit te stellen in stand. Een rechter oordeelde maandag dat de gezinsleden van een Syrische vrouw met een verblijfsvergunning wel direct naar Nederland mogen komen. Deze specifieke uitspraak heeft geen invloed op het beleid, stelt het kabinet.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) speelden in deze zaak "specifieke omstandigheden" een rol. De rechter heeft "geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal", meent hij.

Om die reden is het kabinet niet van plan de maatregel van tafel te vegen. De afspraken over het asielbeleid die de coalitie in augustus maakte blijven vooralsnog dus overeind. Gezinsleden van statushouders mogen pas naar Nederland overkomen als er een woning beschikbaar is. Na vijftien maanden wachten hebben ze wel direct recht op een visum.

"Onbegrijpelijk", zegt Wil Eikelboom over het standpunt van het kabinet. Hij is voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN).

Het klopt dat de rechter in de zaak van de Syrische familie een voorlopige uitspraak heeft gedaan waarbij gelet is op de individuele omstandigheden. Tegelijkertijd heeft deze rechter ook uitgesproken dat de nareismaatregel in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Deze zaak gaat dus wel degelijk over het algemene beleid, zegt Eikelboom.

Kabinet wacht oordeel hogere rechter af

Toch wil het kabinet een oordeel van een hogere rechter afwachten. De zaak van de Syrische vrouw werd deze week behandeld door een zogenoemde voorzieningenrechter. Dat is een rechter die uitspraak doet in zaken met een spoedeisend karakter.

Naar verwachting zal het niet lang duren voordat een soortgelijke zaak behandeld wordt door een meervoudige kamer van een rechtbank. Dan buigen drie rechters zich over een kwestie. Vervolgens kan nog een hoger beroep plaatsvinden tot aan de hoogste rechter.

Volgens Eikelboom heeft de gang van zaken "alle kenmerken van een vertragingstactiek". Hij vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de Raad van State niet uit zichzelf om advies vraagt. Een groot deel van de oppositie stuurde hier eerder ook al op aan. De partijen twijfelden vanaf het begin al of de maatregel juridisch stand zou houden, omdat verschillende experts aan de bel trokken. Een voorstel om het beleid te laten toetsen werd mede door de coalitie verworpen.

VluchtelingenWerk Nederland is ook verbaasd over het besluit van het kabinet om de maatregel in stand te houden. De organisatie laat weten dat er tientallen zaken van statushouders aankomen. Sinds het nieuwe beleid ingevoerd is zijn er sowieso al twintig zaken aanhangig gemaakt bij de rechter, bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eerder

Aanbevolen artikelen