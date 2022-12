Eerste Kamer akkoord: abortuspil voortaan ook verkrijgbaar via huisarts

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ongewenst zwangere vrouwen die tot en met negen weken zwanger zijn, mogen voortaan de abortuspil voorgeschreven krijgen door hun huisarts. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt. Tot nu toe moest de pil worden aangevraagd bij een abortuskliniek.

Het is de tweede aanpassing van de abortuswet, die uit 1984 stamt, in korte tijd. Eerder dit jaar heeft het parlement de verplichte bedenktijd van vijf dagen afgeschaft.

De initiatiefnemers van de wetsaanpassing vinden het belangrijk dat er meer keuzevrijheid is voor vrouwen. Nu moeten ze nog naar een van de huidige zestien abortusklinieken om hun zwangerschap te laten beëindigen. In sommige delen van Nederland is er geen kliniek.