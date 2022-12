Kabinet wil eerst zien wat Argentijnen doen en dan pas WK-delegatie kiezen

Delen via E-mail

Wie het kabinet komende vrijdag naar de wedstrijd Nederland-Argentinië afvaardigt, hangt af van wie Argentinië naar het WK in Qatar stuurt. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) in het programma WNL op Zondag gezegd.

Schreinemacher kon niet zeggen of bijvoorbeeld koningin Máxima naar de Golfstaat gaat als de Argentijnse president Alberto Fernández de kwartfinale bijwoont. Máxima is van Argentijnse komaf.

Een Nederlandse delegatie naar het WK in Qatar sturen ligt politiek gevoelig vanwege de mensenrechtenschendingen in het land. De Tweede Kamer wilde niet dat een Nederlandse afvaardiging naar het WK zou gaan, maar het kabinet deed dat toch. Qatar beschikt over vloeibaar gas en het kabinet wil het land daarom te vriend houden.