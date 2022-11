Tweede Kamer boos omdat sportminister Helder uit debat stapt voor Qatar-reis

Het debat met sportminister Conny Helder heeft maandagavond laat tot irritatie en ongemak geleid in de Tweede Kamer. Terwijl het debat over de problemen bij ijsstadion Thialf nog bezig was, vertrok Helder richting haar vlucht naar het WK in Qatar.

De Kamer sprak op dat moment al zes uur over de sportbegroting en moest nog beginnen aan de tweede termijn. Maar tijdens de beantwoording van vragen over het noodlijdende Thialf gaf sportminister Helder aan nog vier minuten te hebben omdat het vliegtuig naar Qatar op haar wachtte.

De SP, PvdA en PVV stonden erop dat Helder het debat wel zou afmaken. Juist omdat ze vertrok naar het WK in Qatar. De Kamer liet eerder weten niet te willen dat Nederland vertegenwoordigers zou sturen naar het gastland van het WK. Een verzoek dat het kabinet naast zich neerlegde.

Volgens minister was vroegtijdig vertrek van tevoren bekend

SP-Kamerlid Michiel van Nispen dreigde maandagavond dat "als de minister dit debat nu verlaat, ze van mij niet meer hoeft terug te komen, dan willen we een echte minister van sport". VVD-Kamerlid Rudmer Heerema noemde het "ongelukkig" maar nam het wel op voor de minister, omdat het vaker gebeurt dat debatten worden opgeschort vanwege de tijd.

Minister Helder reageerde dat vooraf bekend was dat ze tot uiterlijk 23.30 uur kon blijven. Anders zouden het reisschema en de voorbereidingen in gevaar komen. "Dat vindt u niet belangrijk, maar ik wel", reageerde Helder op de boze Kamerleden.

Tijdens het debat ging onder andere over de problemen bij ijsstadion Thialf. Vanwege hoog oplopende energiekosten staat het voortbestaan van het stadion op het spel. Volgens de Thialf-directeur is het niet eens zeker dat het huidige professionele schaatsseizoen kan worden afgemaakt zonder compensatie vanuit de overheid.

Minister kan 'geen blanco cheque toezeggen'

Sportminister Helder zei er "alles aan te doen om ijsstadion Thialf in Heerenveen open te houden" maar ze kan niet een "blanco cheque" toezeggen. Helder beloofde de komende weken intensief te blijven overleggen met Thialf en andere betrokken partijen. "Daar gaan we op de een of andere manier uitkomen."

Helder zei dat ze het topsportcentrum echt belangrijk vindt voor de Nederlandse schaatssport en de internationale competitie. Ze wil de Kamer uiterlijk voor het kerstreces uitsluitsel geven. Volgens de SP en de PvdA is dat te laat, omdat het energiecontract begin volgend jaar al afloopt.

