Kabinet gaat desnoods 'met pijn in het hart' boeren gedwongen uitkopen

Het kabinet gaat zogenoemde piekbelasters een eenmalige, vrijwillige regeling aanbieden om de stikstofuitstoot te verlagen. Het uitgangspunt is vrijwilligheid, maar lukt dat niet, dan zal "met pijn in het hart " overgegaan worden tot onteigening. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vrijdag.

Het kabinet wil eerst via innovatie, verplaatsing of een vrijwillige stopregeling genoeg stikstofvermindering voor elkaar krijgen.

Het kabinet benadrukt dat onteigening pas op het allerlaatste moment van stal wordt gehaald. "Het is een laatste stap waarvan we niet denken dat die nodig is. Als die wel nodig is gaan we samen met de boeren daarnaar kijken. Maar zo ver zijn we nog helemaal niet", zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.