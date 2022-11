Kabinet biedt op 19 december op acht plekken excuses aan voor slavernijverleden

Het kabinet gaat op 19 december excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van NOS . De excuses worden aangeboden in toespraken op acht verschillende plekken.

De excuses vinden plaats in onder meer de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, waar minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) naartoe reist. Het kabinet reist ook naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten. Premier Mark Rutte zal spijt betuigen in Nederland.

Begin november werd bekend dat het kabinet excuses wilde gaan aanbieden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Dat betekende een ommekeer in het standpunt van het kabinet, want in 2020 zei premier Rutte nog dat hij dit niet wilde doen omdat het zou leiden tot tweedeling in de samenleving.