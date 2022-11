Minister spreekt van crisis in jeugdbescherming, maar neemt zorgen niet weg

Volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) moet het fundamenteel anders in de jeugdbescherming. Hij erkende donderdag in debat met een bezorgde Tweede Kamer dat het crisis is in de sector, maar benadrukte ook dat hij afhankelijk is van gemeenten en gecertificeerde instellingen. Veel Kamerleden zijn gefrustreerd omdat ze vinden dat het kabinet de regie moet pakken.

In de jeugdbescherming is het crisis. De werkdruk is torenhoog, kinderen staan te lang op de wachtlijst en de uitstroom van personeel is groot, net als het ziekteverlof. Hierdoor schiet de overheid ernstig tekort in het beschermen van kinderen die vanwege een onveilige thuissituatie onder toezicht staan of uit huis zijn geplaatst.

De Tweede Kamer eist al langer een crisisaanpak van het kabinet. Zo willen de partijen dat de minister met een landelijke norm voor de caseload komt. Het aantal kinderen dat een medewerker nu onder zijn hoede heeft is veel te hoog. Ook wil de Kamer dat de verschillende tarieven die gemeenten betalen voor jeugdbescherming gelijk worden getrokken. Nu kan het nog zo zijn dat jeugdbeschermers in de ene regio hetzelfde werk moeten uitvoeren als jeugdbeschermers in een andere regio, terwijl ze hiervoor minder financiering krijgen.

"Als het aan mij lag, lag er al een landelijk tarief. Dan was er al duidelijkheid over de caseload. Maar ik bepaal het niet alleen", zei Weerwind tegen de Kamerleden. Oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA vinden dat het kabinet een besluit moet nemen, maar de minister benadrukt dat dit in het huidige stelsel niet zomaar kan. "Ik ga wel druk uitvoeren op gemeenten", beloofde hij de Kamerleden.

Een ander veelgehoorde oplossing is het verlagen van de administratieve last voor medewerkers. Maar ook dit valt niet onder de bevoegdheden van de minister, legde Weerwind uit. Hij zegde wel toe het gesprek hierover te blijven voeren met gemeenten. "Die discussie ga ik niet uit de weg."

Kamer is al langer kritisch op aanpak van kabinet

De beloftes van de minister overtuigden de Kamer niet. "We hebben niet de luxe om problemen op de lange baan te schuiven", sprak Songül Mutluer (PvdA). Het Kamerlid vindt dat de minister de bal te makkelijk terugspeelt naar de gemeenten. "Ik zie niet de urgentie die nodig is", zei Lisa Westerveld (GroenLinks).

Twee maanden geleden werd de minister al teruggefloten door de Kamer omdat zijn plannen te weinig concreet waren. Eerder deze maand kondigde Weerwind extra maatregelen aan, maar dit leidde ook niet tot tevredenheid bij de Kamerleden en de sector. Zo heeft de minister gemeenten en instellingen opgeroepen de meest kwetsbare kinderen voorrang te geven. De Kamer vindt dit voor de korte termijn een goede oplossing, maar het is en blijft enkel een oproep.

Jeugdbeschermers in het zwart gekleed aanwezig bij debat

Bij het debat waren ook zo'n tweehonderd jeugdbeschermers aanwezig. De meesten waren in het zwart gekleed, om te benadrukken dat het code zwart is. Zowel de Kamerleden van de coalitie als de oppositie hoopten dat zij een toezegging zouden krijgen van de minister. "Ik ben bang dat we niet verder komen dan alleen uitspreken dat er crisis is", zei Vicky Maeijer (PVV).

Westerveld drong er bij de minister op aan om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de jeugdbeschermers tot stakingen overgaan. "Ik zie gedrevenheid bij de minister, maar ik heb hetzelfde ongemak als mevrouw Westerveld", sprak Ruud Verkuijlen (VVD). "Zo meteen gaan deze mensen de zaal uit en wat nemen dan mee?"

Weerwind heeft de zorgen van de jeugdbeschermers donderdag niet kunnen wegnemen. Maaike van der Aar (FNV Jeugdzorg) liet na het debat weten dat ze volgende week doorgaan met actievoeren. De medewerkers zijn teleurgesteld, omdat er opnieuw geen concrete toezeggingen zijn gedaan.

De Kamer had drie uur voor het debat uitgetrokken, maar dat bleek niet genoeg. Volgende week wordt het debat hervat.

Jeugdbeschermers demonstreren voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag, voorafgaand aan het commissiedebat. Foto: ANP

