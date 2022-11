Kabinet wil komende jaren fors meer geschikte woningen voor ouderen bouwen

Het kabinet wil meer woningen voor ouderen bouwen. Tot en met 2030 moeten er 290.000 woningen bijkomen die geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep. Op deze manier hoopt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert.

Het is de vraag of er inderdaad meer doorstroming op gang zal komen door het bouwen van deze woningen. De verhuiswens van ouderen is ten opzichte van jongeren niet groot, erkent het kabinet. In 2021 gaf 17 procent van de ouderen aan dat ze dit misschien wel willen.