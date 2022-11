Sommige Kamerleden mijden confrontatie in debat uit angst voor bedreiging

Veel Kamerleden hebben te maken met bedreigingen of intimidaties, meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Sommige parlementariërs geven zelfs aan dat ze hun mening soms voor zich houden, uit angst voor intimidatie of bedreigingen.

De NOS stuurde een vragenlijst over polarisatie en intimidaties naar alle Tweede Kamerleden. De lijst is anoniem ingevuld door 51 van de 150 Kamerleden uit "een breed aantal partijen". Relatief veel ondervraagden zitten in de coalitie. In de verantwoording geeft de NOS aan dat het geen representatief onderzoek is.