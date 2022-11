Meevaller voor VVD-top: ruime meerderheid leden ziet noodzaak van asielwet in

Een ruime meerderheid van de VVD-leden heeft zich zaterdag achter de asielwet van hun eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) geschaard. 77 procent stemde voor de wet waarmee de opvang van asielzoekers eerlijker over het land wordt verdeeld, desnoods via dwang. Zo'n zestienhonderd leden zijn zaterdag bijeengekomen op het najaarscongres in Rotterdam, waar het asielbeleid hoog op de agenda staat.

"Of we het nou leuk vinden of niet, de wet is nodig", klonk het vanuit de zaal. Meerdere VVD-leden benadrukten dat ze niet blij zijn met de wet, maar dat er niets anders op zit.

Partijprominenten als Henk Kamp en Klaas Dijkhoff spraken hun steun uit voor de wet, net als de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. "Groningen kan het niet alleen", zei hij, waarna luid applaus klonk. Tegenstanders kregen na hun inbreng minder bijval.

Een hevige discussie over de wet bleef uit. Op het vorige congres in juni werd de partijtop nog overvallen door de discussie die losbarstte over de toen net gepresenteerde stikstofplannen. Een nipte meerderheid van de aanwezige leden schaarde zich toen achter het beleid.

Van der Burg opgelucht na stemming

De voor- en tegenstanders waren het over één ding wel eens: het aantal asielaanvragen en vluchtelingen die een status krijgen moet omlaag. Voor de Tweede Kamerfractie is dit ook een "topprioriteit", zei Kamerlid Ruben Brekelmans.

Van der Burg liet na de stemming weten opgelucht te zijn. De staatssecretaris liet voor de zomer al weten dat hij de wet nodig heeft om de opvang eerlijker over het land te verdelen, maar zijn eigen partij lag lange tijd dwars.

De staatssecretaris steunde ook de opdracht van de leden aan de fractie om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt te verkleinen. "Daar gaan we komende tijd mee aan de slag", zei hij.

Rutte belooft leden aantal asielaanvragen terug te dringen

Voor de moties behandeld werden, sprak premier Mark Rutte de aanwezige leden toe. Hij beloofde zich persoonlijk in te zetten voor het verkleinen van het aantal asielaanvragen. Dat beloofde hij zo'n twee weken geleden ook al aan de fractie.

Hoe Rutte, Van der Burg en de fractie dit voor elkaar willen krijgen is niet helemaal duidelijk. In zijn toespraak zei Rutte dat er allereerst gekeken moet worden naar het percentage asielverzoeken dat in Nederland toegekend wordt. Dit ligt hoger dan in omringende landen. Het kabinet heeft eerder al laten weten dat het hier onderzoek naar gaat doen.

De andere opties die de VVD-leider kort noemde zijn ook niet onbekend. Zo wil hij internationale afspraken opnieuw tegen het licht houden en afgewezen asielzoekers sneller terugsturen. Daarnaast zei Rutte dat er ook in de breedte naar migratie gekeken moet worden, zoals naar arbeidsmigratie en internationale studenten. Het kabinet is hier al oriënterend mee aan de slag.

Foto: ANP

