Veilige werkplek ambtenaren moet weer voorop staan na onrust rond onderzoek-Arib

De storm rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is iets gaan liggen. In de Kamer zijn de meeste partijen het erover eens dat een veilige werkplek weer voor de ruim zeshonderd Kamerambtenaren het belangrijkste is. De kwestie moet geen onderwerp meer zijn van een politiek debat.

"Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor alle medewerkers die ons dag en nacht ondersteunen. Zonder hen kunnen wij ons werk niet doen", zei GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet tijdens een vergadering waarin de Kamer het onderzoek besprak.

"Verder wil ik er niet veel woorden aan vuil maken."

Dat gevoel werd door de meeste partijen onderstreept. SGP-leider Kees van der Staaij, die de vergadering voorzat, gaf vooraf al aan dat er vooral "een goed gesprek" moest komen over het onderzoek. "Ik wil niet te veel tijd verliezen in procedureel gesteggel", aldus Van der Staaij.

Pogingen van PVV'er Gidi Markuszower om de discussie over het functioneren en aanblijven van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp te laten gaan, werden door Van der Staaij met instemming van de overige Kamerleden de kop in gedrukt.

Bergkamp was uiteindelijk tevreden over het verloop van het gesprek. "Dat was constructief en op de inhoud."

Onderzoek lang onderwerp van politiek debat

Sinds NRC eind september meldde dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag van PvdA'er Arib in haar jaren als Kamervoorzitter (2016-2021), werd de kwestie breed publiekelijk uitgemeten.

"De media-aandacht voor ambtenaren hakte er bij hen echt in", zei Bergkamp woensdag. Eerder had ze het over "gekonkel".

De ambtelijke top stapte vorige week uit onvrede met de gang van zaken op. Een ongekende stap. Simone Roos, tot vrijdag de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, schreef er een alarmerende brief over.

"De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken", aldus Roos.

Bergkamp heeft goede hoop dat er op korte termijn vervangers zijn gevonden voor het opgestapte management.

De vergadering van woensdag staat in schril contrast met de vorige keer dat het onderzoek werd besproken in de Kamer. Het debat verliep toen uitermate chaotisch waarbij uiteindelijk tegen de zin van Bergkamp in werd gestemd om het onderzoek stil te leggen.

Onder meer SP en PVV vinden het niet juist dat Kamerleden onderzoek naar elkaar doen. Ook waren er twijfels over de onderzoeksopzet.

Kamer wil kwestie niet politiek maken

Maar het onderzoek gaat door, bevestigde Bergkamp maandag namens de dagelijkse politieke leiding van de Kamer, het presidium.

De signalen over Arib - er wordt gesproken over "een schrikbewind" - zijn daarvoor te ernstig, te concreet en staan niet op zichzelf, aldus Bergkamp. Als werkgever heeft de Tweede Kamer bovendien de plicht te zorgen voor een veilige werkplek.

Arib ziet het onderzoek als een politieke afrekening en verliet woedend na 24 jaar de Kamer. Ze wil niet meewerken aan het onderzoek.

Gisteren werd duidelijk dat de Kamer de kwestie niet politiek wil maken en dat het presidium het onderzoek door kan zetten. Alleen de PVV, de groep-Van Haga en FVD wilden er verder in openheid over debatteren.

In de Kamer werkt het zo dat de hoogste ambtenaar de werkgever is van de Kamerambtenaren. Het presidium houdt hier toezicht op.

Bergkamp wil kijken of procedure voor meldingen beter kan

Er leven nog wel veel vragen over het onderzoek. Kan de Kamer onderzoek doen naar een Kamerlid? Wie is nu de werkgever? Bergkamp benadrukte dat het presidium noch de ambtelijke top dat zijn. "Een Kamerlid opereert zonder last en heeft geen werkgever", schreef Bergkamp maandag.

Partij voor de Dieren, SP en PvdA pleiten ervoor het onderzoek breder op te zetten dan alleen op basis van twee anonieme brieven met klachten over Arib zoals nu.

Maar Bergkamp wilden geen zaken "vermengen". Er staat in haar woorden "een hek" om die klachten en worden apart behandeld. Wel zegde ze een vervolgonderzoek toe om te kijken of, en zo ja wat er verbeterd kan worden bij toekomstige meldingen en signalen over een onveilige werkplek.

Dat onderzoek volgt pas als dat over Arib is afgerond.

