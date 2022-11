Kamer ziet niets in politiek debat over kwestie-Arib met Kamervoorzitter Bergkamp

De Tweede Kamer wil niet in debat over het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter en PvdA'er Khadija Arib. Voorstellen van de groep-Van Haga en de PVV kregen nauwelijks steun. Woensdag wordt de kwestie in een speciale commissie voor de werkwijze van de Kamer besproken.

"Dit gaat over een werkgevers-werknemerskwestie. Het presidium (de politieke leiding van de Kamer, red.) is hiervoor verantwoordelijk. Laten we hen het vertrouwen en de ruimte geven om hun het werk te kunnen doen", zei Liane den Haan van de fractie-den Haan.

Andere Kamerleden sloten zich hierbij aan. "Het gaat om zeshonderd medewerkers die voor ons het werk doen als bode of in het Kamerrestaurant.", zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

"Zij verdienen onze bescherming. Juist daarom hebben wij een neutraal bestuur aangesteld, het presidium, om dit soort zaken voor ons te doen. Dat moet niet naar deze zaal (de plenaire vergaderzaal, red.) worden getrokken, waar politici elkaar daarover gaan bevragen."

Eind september kwam via NRC naar buiten dat het presidium een onderzoek wil starten naar Arib en haar periode als Kamervoorzitter. Aanleiding waren twee anonieme brieven met klachten over haar manier van leiding geven. Er zou sprake zijn van een "schrikbewind".

Arib ziet het onderzoek als een politieke afrekening van Bergkamp, wil niet meewerken aan het onderzoek en vertrok uit de Kamer.

Maar het onderzoek naar haar gaat door, bevestigde Bergkamp maandag nog eens. De signalen over Arib waren ernstig en passen bovendien in een patroon, schreef de Bergkamp namens het presidium in een brief aan de Kamer.

Bergkamp blij met Kameruitspraak

Het onderzoek is onderdeel van het politieke debat is geworden, terwijl het over een veilige werksfeer voor de Kamerambtenaren gaat. Ambtenaren kunnen zich niet verdedigen in de media of in debatten. De ambtelijke top stapte vorige week op, omdat er in hun ogen te weinig wordt gedaan om de ambtenaren te beschermen. Door dat opstappen nam de onrust alleen maar toe.

"De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken", schreef Simone Roos in een openhartige afscheidsbrief. Roos was tot vrijdag griffier van de Tweede Kamer en daarmee de hoogste ambtenaar.

Woensdag staat een debat gepland over dit onderwerp, waarin de brief van Bergkamp en het presidium besproken wordt.

Bergkamp vindt een Kameruitspraak over het onderzoek belangrijk, liet ze eerder weten. Alleen in welke vorm was niet helemaal duidelijk. Dinsdag bleek dat het niet steunen van de debatten voor haar voldoende was. "Dit is een duidelijke uitspraak van de Kamer. Waarvoor dank", aldus Bergkamp.

