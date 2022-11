Bergkamp vraagt toch geen Kameruitspraak over onderzoek Arib

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is toch niet van plan om aan de Kamer voor te leggen of het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter en PvdA'er Khadija Arib over mogelijk ongewenst gedrag moet doorgaan of niet. Voor het weekend wilde Bergkamp nog uitspraak, maar komt daar dus maandagavond op terug.

De politieke leiding van de Tweede Kamer, het presidium, heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer tekst en uitleg gegeven over waarom er een onderzoek naar Arib moet komen.

"Als de Kamer het nodig vindt kan zij zich daarover uitspreken", laat een woordvoerder van Bergkamp aan NU.nl weten.

Er komt dus geen initiatief van Bergkamp zelf. Vrijdag gaf de Kamervoorzitter nog een andere indruk. Vanwege het "gelek, gekonkel en nare berichten" wilde ze een uitspraak van de Kamer. "Ik vind het belangrijk dat de Kamer zich uitspreekt om door te gaan met dit onderzoek", aldus Bergkamp.

Even later voegde ze daar ter verduidelijking aan toe: "Voor mij is het allerbelangrijkste dat de Kamer laat weten: wij nemen dit soort signalen serieus en dat onderzoek moet doorgang vinden."

Oppositie wil dat onderzoek wordt stopgezet

Het is dus nu de vraag of er überhaupt nog een Kameruitspraak over het onderzoek komt. Oppositiepartijen hadden begin deze maand laten weten het onderzoek te willen opschorten. Zij vinden het niet de taak van Kamerleden om elkaar te onderzoeken.

Het was immers het presidium, bestaande acht Kamerleden, dat unaniem instemde om de anonieme klachten over Arib door een extern bureau te laten onderzoeken.

Eerder vandaag liet Bergkamp mede namens het presidium aan de Kamer weten dat het onderzoek doorgaat. De klachten zijn "concreet en zorgwekkend" en passen bovendien in een patroon van eerdere signalen over Arib.

De Tweede Kamer heeft als werkgever de wettelijke plicht een veilig werkklimaat te garanderen, benadrukte Bergkamp. Bovendien kan het onderzoek ook uitwijzen dat de klachten tegen Arib ongegrond zijn, ook dat is belangrijk om te weten, aldus de Kamervoorzitter.

Aanbevolen artikelen