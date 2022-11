Kwestie-Arib: onderzoek met alleen maar verliezers ontspoort steeds verder

Het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag van PvdA’er Khadija Arib in haar tijd als Kamervoorzitter gaat door, maar dreigt steeds verder te ontsporen. Een kwestie tussen werkgever en werknemer is ontaardt in politiek "gekonkel". Huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp lijkt steeds minder een deel van de oplossing. Vandaag kan de Kamer zich erover uitspreken.

Niemand is tevreden met de huidige situatie en steeds meer mensen raken beschadigd.

De laatste dagen is de explosieve situatie zo mogelijk nog verder geëscaleerd. De ambtelijke top van de Tweede Kamer, onder wie de hoogste ambtenaar griffier Simone Roos, legden voor het weekend hun werk neer. Een unicum.

Michel Meerts, voorzitter van de ondernemingsraad (or), liet een dag later weten dat de ambtenaren geen vertrouwen meer hebben in Bergkamp en de huidige politieke leiding (presidium).

"Bergkamp kan de scherven niet lijmen. De schade is te groot", zei Meerts tegen Nieuwsuur.

Weer twee dagen daarna ontkende de overige or-leden dat er sprake is van wantrouwen. Het is kenmerkend voor de chaos en wanorde.

Ondertussen gaat het onderzoek naar Arib gewoon door, liet Bergkamp maandag weten.

Een overzicht: September: NRC meldt dat het presidium onderzoek doet naar ongewenst gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib

Er zou sprake zijn van "machtsmisbruik" en een "schrikbewind".

Arib spreekt van een "politieke afrekening"

Oktober: Arib verlaat zonder afscheid na 24 jaar de Tweede Kamer

Oppositiepartijen willen dat het onderzoek wordt stopgezet, dat gebeurt niet

November: de ambtelijke top legt zijn functie uit onvrede over de gang van zaken neer

De druk op Bergkamp om af te treden groeit, zelf is de Kamervoorzitter dat niet van plan

Het gaat nauwelijks nog over de ambtenaren

In de eerste plaats moet dit een hard gelag zijn voor de ambtenaren die zich onveilig voelen. Er komen al jaren signalen binnen over een verziekte werksfeer onder Arib als Kamervoorzitter.

Die eerste signalen hadden weinig effect. Nu zien de ambtenaren tot hun schrik dat de klachten waar wel onderzoek naar wordt gedaan, onderdeel is geworden van een politiek schaakspel.

"Het heeft mij bijzonder geraakt dat in deze situatie er niet of nauwelijks oog en aandacht is voor, of compassie met, de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag", schreef griffier Roos in haar afscheidsbrief.

Arib is woest op Bergkamp

Arib meent ook slachtoffer te zijn van de situatie en ziet het onderzoek als een "politieke afrekening" van Bergkamp en de mensen om haar heen. De oud-Kamervoorzitter moest de aankondiging van het onderzoek via de media vernemen.

Arib miste hoor en wederhoor, zei ze. Al weigert de PvdA'er mee te werken aan het onderzoek. "Ik ben geen verantwoording verschuldigd aan mevrouw Bergkamp of het presidium, zij zijn niet mijn werkgever", zei Arib eind september tegen de NOS.

Opvallend: het besluit om het onderzoek in te stellen werd unaniem door het presidium genomen, dus ook door Aribs partijgenoot Henk Nijboer, destijds lid van het Kamerbestuur.

PvdA probeert schade te beperken

Die actie van Nijboer stak Arib en dat liet ze publiekelijk weten. Nijboer kreeg hier zoveel vragen over dat hij besloot het presidium te verlaten. "Ik heb nog nooit zoveel kritiek gekregen als de afgelopen dagen", schreef Nijboer.

Hij steunt het onderzoek wel. De meldingen over Arib zijn in de woorden van Nijboer "ernstig, serieus en helaas ook niet incidenteel."

Het is de vraag of het nog goed komt tussen Arib en de PvdA. In Aribs afscheidsbrief liet ze duidelijk merken dat ze steun van haar partij had gemist. Enkele partijen vroegen direct om opheldering nadat het onderzoek was ingesteld, maar de PvdA zat daar niet bij. Dat heeft bijgedragen aan haar besluit te vertrekken, schreef Arib.

Zo verlaat een populaire PvdA'er, getuige ook de ruim vijftigduizend voorkeurstemmen die Arib kreeg in 2021, na 24 jaar met een knal, maar zonder afscheid de Kamer.

Prominente PvdA'ers probeerden er met filmpjes op sociale media nog iets van te maken, van de kant van Arib bleef het stil.

Deel oppositie wil onderzoek het liefst stoppen

Ook in de Kamer zijn veel partijen ontevreden. SP, PVV, PvdA, PvdD, BBB en het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt zijn kritisch op het onderzoek.

Het ongenoegen werd begin deze maand pijnlijk duidelijk tijdens een zeer chaotische vergadering waarbij Bergkamp geen controle kon houden.

"Politici moeten nooit andere politici onderzoeken", zei PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. "Maak een pas op de plaats met het onderzoek. Het instituut raakt nu beschadigd", vond SP'er Renske Leijten.

De Kamerleden willen dat er een breder onderzoek komt waarin ook de rollen van het presidium en die van huidig Kamervoorzitter Bergkamp worden onderzocht.

Ondanks alles denkt Bergkamp niet aan opstappen

Bergkamp ligt inmiddels van alle kanten over vuur. Naast de eerder genoemde partijen, zijn ook de ambtenaren ontevreden over haar optreden. Zo haalde de opgestapte griffier Roos indirect uit naar de Kamervoorzitter.

De ambtenaren zijn in een politiek debat getrokken, schreef ze in haar afscheidsbrief. "Ik betreur het dat de politieke leiding hier, ondanks mijn indringende verzoeken, te weinig actie op lijkt te hebben genomen", aldus Roos.

Bergkamp gaf vrijdag toe dat het haar niet is gelukt de kwestie buiten de politiek te houden. Er was sprake van "gekonkel" en "heel nare berichten". Ondanks alles denkt ze niet aan opstappen. Bergkamp hoopt de komende periode "de scherven te lijmen".

Ambtenaren nog wat langer in de schijnwerpers

Maar hoe, is vooralsnog de grote vraag. Het onderzoek is nu al zo omstreden, dat de uitkomst voor sommigen bij voorbaat besmet is.

Bergkamp zei het belangrijk te vinden dat de Kamer zich uitspreekt over de kwestie, zei ze vrijdag. Maar daar kwam ze maandag zonder verdere uitleg weer op terug. Als de Kamer zich hier verder mee wil bemoeien, moet het zelf daarvoor het initiatief nemen.

Een ding is in ieder geval duidelijk: de ruim zeshonderd Kamerambtenaren staan de komende tijd nog langer ongevraagd in de schijnwerpers.

