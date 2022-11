Kamervoorzitter Bergkamp denkt na chaos rond Arib-affaire niet aan opstappen, onderzoek gaat door

Delen via E-mail

Tijdens een persverklaring zei Bergkamp dat ze wil dat de Kamer zich uitspreekt over dat onderzoek. Over de precieze parlementaire procedure die ze daarvoor wil gebruiken, wordt maandag meer bekend.

Vijf leden van het managementteam van de Tweede Kamer vinden dat het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib politiek is gemaakt. Er kan daarom geen veilige werkplek meer worden gegarandeerd, schreven zij vrijdag in een mail aan de Kamermedewerkers.

Het is "triest" dat de leden zich niet veilig hebben gevoeld in het "verharde, politieke mediaklimaat", zei Bergkamp daar vrijdagavond over. Alle medewerkers van de Tweede Kamer moeten zich veilig kunnen voelen, vindt ze.