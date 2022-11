Schouten lijkt tegemoet te komen aan pensioenwensen PvdA en GroenLinks

Minister Carola Schouten (Pensioenen) staat er voor open om te kijken naar de wensen van de PvdA en GroenLinks om de nieuwe pensioenwet aan te passen. Steun van deze oppositiepartijen is cruciaal voor een meerderheid in de senaat.

"Ik sta open voor andere oplossingen", zei Schouten donderdag tijdens het Kamerdebat over het nieuwe pensioenstelsel.

Kamerleden Senna Maatoug (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) hadden even daarvoor gepleit voor drie wijzigingen (amendementen) van de wet.

Een van die eisen is het halveren van de groep werkenden die geen pensioen opbouwen. Over het doel - 450.000 mensen een pensioen laten opbouwen die dat nu nog niet doen - zijn de linkse partijen en Schouten het wel eens.

Het gaat er om of dat in de wet moet worden verankerd of dat het een streven wordt zonder harde consequenties.

Maatoug wilde garanties, zei ze. "Aan plannetjes hebben we niet genoeg. We willen een pensioen voor de mensen die nu niets opbouwen."

GL: 'Zonder amendementen is deze wet onvolledig'

Schouten wil het ook niet enkel laten bij intenties, zei de bewindsvrouw. Maar zij hecht ook aan de voorstellen die op dit onderwerp zijn gedaan door de Stichting van de Arbeid, een samenwerkingsverband tussen werknemers en werkgevers.

"Ik sta er voor open", zie Schouten over het voorstel van GroenLinks en PvdA. "Maar ik wil eerst kijken of dit de juiste vorm is of dat we breder kijken. Dat is mijn zoektocht."

Nijboer noemde het "heel belangrijk" dat de groep werkenden zonder pensioenopbouw wordt gehalveerd. Ook hij vroeg om hardere toezeggingen aan Schouten. "Hoe geloofwaardig kom je daar zonder iets wettelijks te regelen?"

Naast deze eis willen GroenLinks en de PvdA dat werkenden vanaf hun 18e in plaats van 21e jaar pensioen gaan opbouwen. Tot slot vragen de partijen om de wachttijd voor uitzendkrachten te schrappen waardoor zij direct beginnen met het opbouwen van een pensioen. Maatoug: "Zonder onze drie amendementen is deze wet onvolledig."

Weer uitstel, volgende week nieuw debat

De wensen waren van de twee linkse partijen al lang en breed bekend bij Schouten. De Kamer heeft al vele uren gedebatteerd over de wet. Het debat van vandaag, dat de hele dag duurde, was al uitgesteld omdat het eerste deel pas diep in de nacht werd afgerond.

De meeste oppositiepartijen vinden uitstel juist prettig. Zij vinden dat het kabinet te snel gaat met de behandeling. Vooral omdat er eind deze maand nog een belangrijk advies wordt verwacht waarmee kan worden berekent hoe pensioenfondsen reageren op verschillende economische omstandigheden. Het is gaandeweg in dit dossier al vaker gebleken dit soort doorrekeningen tot belangrijke, nieuwe inzichten kans leiden.

Ook nu was er geen tijd meer om het debat helemaal af te ronde. Volgende week wordt een nieuwe datum geprikt zodat er eindelijk een finaal politiek oordeel kan volgen.

