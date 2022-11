Grote zorgen in Kamer over ruime compensatie energiebedrijven bij prijsplafond

In de Kamer leven grote zorgen over de uitwerking van het prijsplafond dat onder grote druk in elkaar is gezet. Coalitie- en oppositiepartijen vrezen dat energiebedrijven onnodig veel geld krijgen. Energieminister Rob Jetten zegt dat hij de komende tijd wil benutten om te zien hoe de regeling zo goed en redelijk mogelijk opgesteld kan worden.

Het prijsplafond voor gas en elektriciteit moet burgers vanaf 1 januari beschermen tegen torenhoge energierekeningen. Jetten verwacht nog altijd dat het op tijd kan ingaan. "Op dit moment is er geen aanleiding om eraan te twijfelen dat we dat gaan halen", zei de minister donderdag tegen de Tweede Kamer.

Het is duidelijk hoe de regeling er voor burgers uit komt te zien. In november en december krijgen zij 190 euro steun. Vanaf januari is het de bedoeling dat consumenten tot een bepaald gebruik een vaste maximumprijs voor energie betalen.

De overheid compenseert de energiebedrijven voor het deel dat ze mislopen. Maar het is nog de vraag hoe het kabinet dit met de bedrijven gaat regelen. Jetten voert al wekenlang overleg met de energiebedrijven, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Een van de politiek gevoeligste kwesties is hoe het kabinet kan voorkomen dat de energiebedrijven er te veel aan gaan verdienen.

Jetten wil zo snel mogelijk redelijke winstmarge vaststellen

Het prijsplafond gaat het kabinet naar verwachting tussen de 10 en 40 miljard euro kosten. Door de schommelende marktprijzen zijn de totale kosten erg onzeker. Het kabinet en de Kamerleden willen deze miljarden alleen aan de energiebedrijven uitbetalen op basis van de inkoopprijzen die ze betalen, met daarnaast een kleine winstmarge.

Maar het bepalen van deze redelijke marge is niet eenvoudig. Jetten had toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd dit te doen, maar die liet vorige week weten dit niet te kunnen bepalen. Volgens moet de politiek dit besluit zelf nemen.

De minister heeft nu een onafhankelijk adviesbureau gevraagd om mee te denken over de regeling. Hij zou zelf het liefst zien dat straks per bedrijf wordt bekeken hoeveel brutomarge het boven op de kostprijs mag rekenen. Al zal dat waarschijnlijk in januari en februari nog niet geregeld zijn.

Kamer kritisch op tijdelijke regeling voor compensatie

Jetten heeft daarom deze week besloten dat de energiebedrijven uiterlijk tot 1 maart de volledige compensatie krijgen. Niet het verschil tussen de inkoopprijs en het plafond, maar dat tussen de consumentenprijs en het plafond. Kamerbreed zijn er grote zorgen over deze route. De kans is groot dat de bedrijven zo onnodig veel geld van de overheid ontvangen.

"We hebben als politiek beloofd dat mensen per 1 januari gebruik kunnen maken van zo'n prijsplafond. Laten we ervoor zorgen dat het prijsplafond staat, laten we mensen thuis niet lastigvallen met al het gedoe aan de achterkant", zei Jetten erover.

Hij heeft wel beloofd zo snel mogelijk met een betere regeling te komen. "Hoe korter die periode kan duren, hoe beter."

