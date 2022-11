Schouten kan deel oppositie nog niet overtuigen van nieuwe pensioenwet

Het lijkt er niet op dat een deel van de oppositie zich door minister Carola Schouten (Pensioenen) laat overtuigen om voor het nieuwe pensioenstelsel te kiezen. Partijen als SP, PVV en het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt uitten hun zorgen en willen op zijn minst dat er meer tijd wordt genomen om de wet te behandelen.

Dat bleek donderdag tijdens het pensioendebat in de Tweede Kamer. Al vele jaren wordt in Den Haag over een ander pensioenstelsel gesproken. De oorsprong ligt in 2008, toen het bestaande stelsel piepte en kraakte vanwege de financiële crisis.

Toch vinden sommige partijen dat het kabinet en coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de wet er snel doorheen willen drukken. "Waarom is er zoveel haast met het invoeren deze wet?", vroeg PVV-Kamerlid Léon de Jong zich hardop af.

Net als Bart van Kent (SP) en Omtzigt wil De Jong wachten op berekeningen die aantonen hoe de pensioenen er in de toekomst uit moeten zien. Deze zogeheten parameters zouden er eigenlijk voor de zomer al zijn, maar Schouten verwacht die pas eind deze maand.

'We moeten eigenlijk wel die cijfers hebben'

Nog even wachten zodat je weet hoe de pensioenen op verschillende economische omstandigheden reageren, lijkt logisch. Ook PvdA'er Henk Nijboer heeft die gedachte: "Dit is een heel grote wet die we zorgvuldig moeten behandelen. Daarvoor moeten we eigenlijk wel die cijfers hebben. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak."

Een poging van de SP om het debat uit te stellen en pas voort te zetten als de berekeningen er zijn, haalde geen meerderheid.

Maar Schouten vindt sowieso dat er geen sprake is van haast. De nieuwe pensioenwet ligt al sinds maart in de Tweede Kamer, zo'n veertienhonderd Kamervragen zijn beantwoord, er zijn rondetafelgesprekken met experts gevoerd en er is al uren gedebatteerd ter voorbereiding, somde Schouten op. Ook is ze bereid om de wet achteraf nog aan te passen als de berekeningen daar aanleiding toe geven.

'Potjes zijn de afgelopen tachtig jaar nooit leeg geweest'

Er zijn meer zorgen in de Kamer en die werden vooral door Omtzigt vertolkt. Het gaat hem bijvoorbeeld om de in zijn ogen hoge risico's die pensioenfondsen mogen nemen met beleggingen voor jonge deelnemers. Dat gebeurt bovendien voor een deel met geleend geld. Daardoor bestaat het risico dat persoonlijke pensioenpotjes leeg raken. "De potjes zijn de afgelopen tachtig jaar nooit leeg geweest", zei Omtzigt.

Dit is een dilemma, gaf Schouten toe. Er is een risico als je met geleend geld belegt. Maar als je dat niet doet, heb je minder rendement. Aanvankelijk was een beperkt risico opgenomen in de wet, maar dat is er op verzoek van de pensioenfondsen uit gehaald. Schouten heeft hier nog geen definitief besluit over genomen. "Ik sta open voor discussie", zei de bewindsvrouw.

Omtzigt was ook niet te spreken over proefberekeningen die al wel naar de Kamer zijn gestuurd. In de modellen wordt de komende tien jaar uitgegaan van 2 procent inflatie en een rendement op aandelen van 9 procent. "Die berekeningen zijn totaal stupide", zei het Kamerlid daarover. "Alsof je de Elfstedentocht doorrekent met 20 graden Celsius. Het kan, maar het is totale onzin. Want iedereen weet dat het moet vriezen."

Steun GroenLinks of PvdA is cruciaal

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen alle deelnemers een eigen pensioenpotje in plaats van dat alles collectief wordt geregeld. Dat moet vooral meer inzicht geven in wat er met je ingelegde pensioenpremies gebeurt. Het kabinet hoopt dat die transparantie ervoor zorgt dat jong en oud vertrouwen houdt in het pensioenstelsel.

Ook kunnen pensioenen meer meebewegen met de economie. Dat betekent dat fondsen de pensioenen eerder kunnen verhogen, maar ook sneller kunnen korten.

Om ook een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, is de steun van de PvdA of GroenLinks nodig. Deze partijen houden de kaarten nog tegen de borst. Deze partijen willen vooral dat er iets wordt gedaan aan de groep werkenden die nog geen pensioen opbouwt. Dat zijn niet alleen zzp'ers en uitzendkrachten, maar ook veel werknemers zonder pensioenregeling.

