Moordenaar met tbs heeft geen recht meer op erfenis van vermoord familielid

Moordenaars met alleen een tbs-maatregel kunnen in de toekomst niet langer de erfenis van hun slachtoffer en diens nabestaanden opeisen. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) gaat de wet aanpassen na een oproep van de SP en VVD.

De wet stelt nu duidelijk dat moordenaars met een celstraf van minstens vier jaar geen recht op een erfenis hebben. Bij tbs is de wet daar niet duidelijk over.

"De wet is niet duidelijk en kan leiden tot een onmenselijke uitkomst", zei Michiel van Nispen (SP) in een Kamerdebat met Weerwind. Samen met de VVD vroeg hij de minister de wet aan te passen.

De minister begrijpt dat het "onbevredigend en onbegrijpelijk" is als een moordenaar de erfenis krijgt van degene die hij of zij heeft vermoord. Op de Beuningse zaak wil hij niet verder ingaan, omdat de rechtszaak nog loopt. Wel gaat hij een wetswijziging maken om deze lacune in de wet te dichten. In de eerste helft van 2023 komt Weerwind met een wetsvoorstel hiertoe.