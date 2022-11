De VVD-fractie steunt de asielwet die de opvang beter over Nederland moet verdelen. Maar niet zonder duidelijk te maken dat ze zich zorgen maken over de stijging van het aantal asielaanvragen. Premier Mark Rutte moest er als VVD-leider zelfs aan te pas komen. Meer dan een belofte dat hij zich gaat inspannen om het aantal aanvragen omlaag te brengen, kreeg de fractie niet. Het is dan ook een lastige opgave.

Dit jaar vragen er naar verwachting ruim 48.000 mensen asiel aan in ons land. Dat zijn nog steeds tienduizend minder aanvragen dan in het recordjaar 2015, maar omdat de opvang onder druk staat, roept het de vraag op of er een ander beleid mogelijk is.

Helemaal nieuw is het niet. De VVD roept al jaren dat ze willen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Staatssecretaris na staatssecretaris, allemaal van de VVD, zocht naar een oplossing, maar slaagde er niet in.

Ook de huidige staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg is hier sinds zijn aantreden mee bezig. "Het is zeer lastig om te realiseren. Maar iets dat lastig is, moet je niet uit de weg gaan", zei hij dinsdagavond.

Nederland moet zich houden aan internationale afspraken

Eind augustus sloot de coalitie een asielakkoord. Een onderdeel daarvan is het vertragen van gezinshereniging. Familieleden van statushouders mogen pas naar Nederland komen als zij al een woning hebben. Het kabinet is ervan overtuigd dat het juridisch mag, maar deskundigen trekken dit in twijfel.

En daar zit gelijk een van de grote problemen: het asielbeleid van Nederland kan niet zomaar worden aangepast. Dit komt door internationale verdragen, rechterlijke uitspraken en Europese afspraken. Om deze reden is een asielstop volgens het kabinet ook geen optie.

VVD wil betere grensbewaking

"Het begint allemaal met het bewaken van de buitengrenzen van de EU", zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans deze week. Niet alle landen hebben dit volgens hem goed op orde. Hij wil van het kabinet weten of ze bereid zijn om die landen financieel of met menskracht bij te staan.

Ook wil hij weten of er meer mobiele controles aan de Nederlandse grenzen uitgevoerd kunnen worden. Het kabinet gaat hier verschillende scenario's voor uitwerken, liet de staatssecretaris woensdagavond weten.

Terugsturen blijft ingewikkeld

Een ander veel gehoorde optie is het maken van afspraken met andere landen over het terugsturen. Dit kan gaan om herkomstlanden die veilig zijn, zoals Marokko.

Het is erg ingewikkeld om mensen uit deze landen die hier geen recht hebben op asiel terug te sturen. De relatie met bijvoorbeeld Marokko was de laatste jaren niet erg goed. Wel is de samenwerking de laatste tijd iets verbeterd. Bovendien is deze groep 'veiligelanders' niet heel erg groot.

In principe gelden er ook afspraken binnen de EU. De lidstaten hebben afgesproken dat het land waar een vluchteling voor het eerst asiel aanvraagt dit ook moet afhandelen. Toch reizen veel asielzoekers verder door Europa. Met als resultaat dat vorig jaar zo'n vierduizend van hen asiel aanvroegen in Nederland.

Het terugsturen van deze groep is ook lastig. Een land als Italië zit hier natuurlijk niet op te wachten.

Dan spelen er ook nog andere zaken mee. Zoals het feit dat Nederland niet zomaar erkende vluchtelingen uit Griekenland naar dat land terug mag sturen. Dit komt omdat statushouders daar in mensonwaardige omstandigheden leven. Ze hebben vaak geen werk en geen woning. De staatssecretaris heeft de kwestie besproken tijdens zijn laatste bezoek aan het land, maar geeft aan dat het tijd kost voordat Griekenland dit op orde heeft.

Ontmoedigen van alleenreizende jongeren

Brekelmans (VVD) oppert ook om alleenreizende jongeren te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Betere opvangcentra in landen als Griekenland en Turkije moeten ervoor zorgen dat ze minder snel doorreizen.

Deze groep, die vooral uit Syriërs bestaat, wordt steeds groter. Uit een analyse van de IND bleek dit jaar dat deze jongeren het gevoel hebben dat ze hier gemakkelijk asiel krijgen en daarna ook eenvoudig hun familieleden kunnen laten over komen. Het kabinet gaat hier verder onderzoek naar doen.

Waarom krijgen relatief veel asielzoekers hier een status?

Het zijn allemaal opties waar het kabinet naar kan kijken, maar of daarmee grote slagen gemaakt kunnen worden is de vraag. Veel mensen die hier asiel aanvragen hebben daar - als je kijkt naar het aantal vergunningen dat de IND toekent - recht op.

Nederland kent in verhouding tot andere EU-lidstaten dan ook vaak verblijfsvergunningen toe. Dit ligt deels aan de samenstelling van de groep vluchtelingen die zich hier aanmeldt. Ook hier wil het kabinet verder onderzoek naar doen.

Later dit jaar worden ook de eerste opzet van de fundamentele heroriëntatie op het asielbeleid verwacht. Maar heel concreet zal dit nog niet zijn.