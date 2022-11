Kamer kritisch op plan om mbo'ers stage toe te wijzen in strijd tegen discriminatie

Tweede Kamerleden reageren woensdag kritisch op de plannen van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) om eerstejaars mbo-studenten een stageplek toe te wijzen als ze dat willen. Toewijzen in plaats van solliciteren moet voorkomen dat studenten gediscrimineerd worden.

Dijkgraaf heeft in oktober een voorstel gedaan voor zogeheten 'stagematching' voor eerstejaars in het mbo. Studenten moeten volgens hem hun leerwensen duidelijk kunnen maken en dan is het aan de opleiding om ze te plaatsen bij een een leerbedrijf dat daarbij past.

D66 en DENK juichen het idee toe. Wel vinden ze dat de minister hier nog verder in kan gaan, bijvoorbeeld door ook ouderejaars mbo-studenten op deze manier aan een stage te helpen. VVD en CDA hebben er juist moeite mee als bedrijven geen ruimte krijgen om stagiairs te weigeren.

Zohair El Yassini (VVD) zegt grote twijfels te hebben bij stagematching. Hij denkt dat het leidt tot minder stageplekken, doordat stagebedrijven zouden worden ontmoedigd om stages aan te bieden. "Stagebedrijven gaan zeggen: hoe kan ik de veiligheid van de werkomgeving garanderen als ik niet kan kiezen wie ik op de werkvloer heb?"

Ook Harry van der Molen van het CDA heeft er moeite mee als ondernemers helemaal niet meer kunnen kiezen wie er bij hen stage loopt. Hij voelt er meer voor bedrijven te laten kiezen tussen twee of drie kandidaten die worden voorgedragen. Dijkgraaf vreest dat deze variant het voor bedrijven alsnog mogelijk maakt om kandidaten te discrimineren.

DENK wil mysteryguests laten kijken of bedrijven discrimineren

Stephan van Baarle van DENK vindt dat het kabinet veel verder moet gaan om stagediscriminatie tegen te gaan. Zo vindt hij dat mysteryguests anoniem stagebedrijven moeten bezoeken om erachter te komen of er sprake is van discriminatie.

Hij is ook voor een zwarte lijst met bedrijven die discrimineren. Bovendien wil hij dat stagematching ook wordt aangeboden aan ouderejaars mbo-studenten. D66 wil iets vergelijkbaars; namelijk dat dit wordt aangeboden voor elke eerste stage, ook als die in een later leerjaar plaatsvindt.

Nationaal Coördinator: 'Stagediscriminatie is hardnekkig'

Bij het vinden van stageplekken voor studenten en op de arbeidsmarkt is racisme hardnekkig, zei de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh eerder in gesprek met NU.nl. Ook als het aan hem ligt, gaan de stage- en arbeidsmarkt daarom op de schop.

Experts, onder wie Hanneke Felten van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), gaven Baldewsingh gelijk. "Zo voorkom je dat bedrijven afgaan op een achternaam of op een 'klik'. Want of je snel met iemand klikt of niet, hangt sterk af van vooroordelen en stereotypen. Afgaan op de 'klik' leidt dus tot stagediscriminatie en dat moeten we voorkomen."

Stagematching leverde positieve testresultaten op

Stagematching is al getest: ROC Nijmegen koppelde dit jaar als proef studenten direct aan stagebedrijven zonder sollicitatiegesprek. De plaatsing gebeurde op basis van hun leerdoel, het soort bedrijf en het type werkzaamheden.

De resultaten bleken zo positief dat de mbo-onderwijsinstelling heeft besloten om door te gaan met het direct plaatsen en deze aanpak zelfs uit te breiden. "Wat we hebben teruggehoord is dat veel studenten deze manier van bemiddeling fijn vonden", lichtte een woordvoerder toe. "Bedrijven vonden het ook een aanwinst dat er stagiaires kwamen werken die ze anders wellicht zelf niet hadden uitgekozen."

