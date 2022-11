De asielwet in het kort: niet elke gemeente zal verplicht een azc krijgen

Na maanden overleg presenteerde een opgeluchte staatssecretaris dinsdagavond zijn asielwet. Met deze wet wil het kabinet de opvang van asielzoekers beter verspreiden over het land. Al betekent dit niet dat er in elke gemeente een azc zal komen. In dit artikel leggen we het voor je uit.

Waarom is deze wet volgens het kabinet nodig?

De asielopvang staat al ruim een jaar onder druk. In de coronacrisis kwamen er tijdelijk minder asielzoekers en nareizigers naar ons land. Maar dit aantal neemt sinds de zomer van vorig jaar weer toe.

Er zijn alleen niet genoeg opvanglocaties. In 2015 en 2016 telde Nederland veel meer asielzoekerscentra. Die waren geopend vanwege de vluchtelingencrisis, maar zijn in de jaren erna weer gesloten. Ook worden duizenden bedden bezet gehouden door statushouders die nog geen woning hebben.

In het afgelopen jaar zijn daarom veel tijdelijke locaties geopend. Soms zijn dit plekken die een aantal maanden openblijven, maar het kan ook gaan om crisisplekken voor een veel kortere tijd, in bijvoorbeeld sporthallen.

De gemeenten en het kabinet zien die liever niet. Tegelijkertijd zijn er te weinig gemeenten die een reguliere opvangplek willen openen. Staatssecretaris Eric van der Burg belde maandenlang stad en land af, maar op basis van vrijwilligheid kreeg hij weinig voor elkaar.

Dit leidde tot frustratie bij burgemeesters die wél een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld bij de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum Ter Apel staat.

Mede op verzoek van deze burgemeesters is de staatssecretaris aan de slag gegaan met het maken van een wet waarmee gemeenten de wettelijke taak krijgen om hun steentje bij te dragen. Hierdoor moet de opvang eerlijker verspreid worden over het land.

Hoe werkt het verleiden van gemeenten?

Het kabinet wil situaties zoals in Tubbergen liever voorkomen. Daar werd afgelopen zomer een hotel aangewezen als azc, tegen de wil van de gemeente in. Gemeenten moeten daarom verleid worden.

Eerst wordt elke twee jaar vastgesteld hoeveel plekken er nodig zijn. Dan weten gemeenten ook hoeveel asielzoekers ze in theorie zouden moeten opvangen. Dit aantal zal voor grotere gemeenten natuurlijk groter zijn dan voor kleinere gemeenten.

Daarna wordt in kaart gebracht hoeveel vaste locaties nog voor langere tijd open zijn. Gemeenten die zo'n locatie hebben krijgen een financiële beloning voor elke extra plek die ze aanbieden boven op het aantal dat van ze gevraagd wordt. Andere gemeenten krijgen dan nog drie maanden de tijd om zich bij deze groep aan te sluiten.

Ook die krijgen dan de beloning. Gemeenten mogen zelf weten waar ze dit geld - 2.500 euro per extra plek - aan uitgeven. Dat kan bijvoorbeeld het onderhoud van een zwembad zijn.

Het kabinet hoopt dat elke twee jaar meer gemeenten meedoen met dit systeem, zodat het aantal duurzame locaties blijft groeien. Daardoor wordt het opvangsysteem meer structureel van aard.

Komt er in elke gemeente verplicht een azc?

Vervolgens moeten de overige plekken nog verdeeld worden over het land. Elke provincie moet een bepaald aantal plekken leveren. De gemeenten (per provincie) zullen met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken of ze er onderling uit kunnen komen.

Door het op provinciaal niveau te regelen, wordt voorkomen dat in elke gemeente een azc moet worden geopend. Zo kan de ene gemeente bijvoorbeeld besluiten om meer statushouders te huisvesten. In ruil daarvoor kan een andere gemeente dan minder statushouders huisvesten en juist een azc openen.

Bovendien krijgen gemeenten de mogelijkheid om ook kleinere opvanglocaties te openen. In principe is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Om financiële en personele redenen zet dat het liefst in op grotere opvangcentra.

Gemeenten daarentegen zien liever kleinschaligere opvang. Dit wordt nu ook mogelijk gemaakt, doordat een gemeente ook zelf een locatie mag gaan beheren. Maar alleen als aan bepaalde voorwaarden voor opvang wordt voldaan. De kosten worden allemaal vergoed. In theorie kunnen er dus vier opvanglocaties voor bijvoorbeeld 25 mensen worden gerealiseerd.

Hierdoor wordt het voor gemeenten ook makkelijker om de opvang te combineren met andere projecten voor woonvormen. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het huisvesten van asielzoekers in combinatie met andere aandachtsgroepen.

En wanneer komt er dan wel dwang aan te pas?

Als de plannen van de provincies niet genoeg plekken opleveren, kan de staatssecretaris alsnog het heft in eigen hand nemen. Aan de hand van de eerlijkste verdeling over het land zal hij dan plekken kunnen aanwijzen.

