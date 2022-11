Rutte bespreekt asielinstroom met VVD-fractie, Kamerleden vergaderen nu over asielwet

Premier Mark Rutte heeft tijdens een uren durende vergadering met de VVD-fractie naar eigen zeggen vooral de asielinstroom besproken. Hij is het met de VVD-Kamerleden eens dat die te hoog is, zei Rutte na afloop. Het gesprek gaat nu zonder Rutte verder over de politiek gevoelige asielwet waarin gemeenten worden verplicht een bijdrage te leveren aan de asielopvang.

"Het ging niet eens zozeer over de spreidingswet, maar over grote bezorgdheid bij VVD Tweede Kamerfractie over de hoge aantallen van de asielinstroom", zei Rutte op de VVD-gang in het Tweede Kamergebouw voor de verzamelde pers.

"Ik ga daar als voorman van de partij verder mee aan de slag. De aantallen zijn inderdaad hoog", aldus Rutte. De VVD'ers werden dinsdag urenlang bijgepraat door de partijleider.

Afgelopen vrijdag zou er overeenstemming zijn over de asielwet na overleg met de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar zondagavond bleek dat de VVD-fractie het wetsvoorstel nog steeds niet wilde steunen.

De coalitie heeft de afgelopen maanden meerdere keren met elkaar en met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om tafel gezeten om de nieuwe spreidingswet te bespreken. Daarmee worden gemeenten gedwongen om asielzoekers op te vangen.

Op dit moment worden ruim vijftigduizend asielzoekers en statushouders die nog geen woning hebben opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Meer dan vijfduizend van hen verblijven in de (crisis)noodopvang. Deze locaties, bijvoorbeeld sporthallen, worden geregeld door de veiligheidsregio's.

VVD verbindt instemmen asielwet met lagere instroom

VVD'ers hekelen het gedwongen karakter in de asielwet, maar het is een belangrijk onderdeel van het asielakkoord dat de coalitie afgelopen zomer sloot. Betere spreiding is belangrijk om iets aan de chaotische en erbarmelijke opvang te doen, een belangrijk punt voor D66 en ChristenUnie.

De VVD wil ook meer doen aan de asielinstroom, die is te hoog in de ogen van de liberalen. Een lagere instroom is al geregeld in het gesloten asielakkoord door de gezinshereniging op te schorten. Dat is een moeilijk te slikken onderdeel voor de ChristenUnie en D66, maar de partijen zeggen het te kunnen dragen, mits de opvang beter wordt geregeld met de nieuwe wet van Van der Burg.

Dat de VVD de asielwet gebruikt in de onderhandelingen om instroomcijfers omlaag te krijgen, schiet weer in het verkeerde keelgat van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, liet hij al weten dinsdag.

