Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vreest dat het halen van zijn doel om per 1 januari een asielwet in te kunnen voeren "wel heel erg krap wordt". Dat zei hij maandagmiddag voor een migratiedebat met de Tweede Kamer. De VVD'er wil met de wet gemeenten kunnen verplichten asielzoekers op te vangen, maar de fractie van zijn eigen partij wil nog niet instemmen met zijn voorstel.

Van der Burg "baalt heel erg" dat hij weer een deadline heeft gemist. Het was de bedoeling dat hij de wet voor 1 oktober zou indienen, maar dit lukte niet. Ook een tweede deadline later in oktober werd niet gehaald. Nu hij de derde deadline weer niet heeft gehaald, wordt het lastig om de wet voor 1 januari ook nog te behandelen zodat hij dan in werking kan treden.

Het was nu zijn bedoeling om het wetsvoorstel maandag ter bespreking te brengen. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hadden dit ultimatum gesteld.

Op dit moment worden ruim vijftigduizend asielzoekers en statushouders die nog geen woning hebben opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Meer dan vijfduizend van hen verblijven in de (crisis)noodopvang. Deze locaties, bijvoorbeeld sporthallen, worden geregeld door de veiligheidsregio's.

Aan deze noodopvang moet een einde komen, maar het lukt Van der Burg niet om genoeg gewone opvangplekken te regelen. Hij wil daarom de opvang beter over het land spreiden. Kortom: gemeenten verplichten een bijdrage te leveren.

Ook de coalitie wil dat de opvang beter geregeld wordt, maar de VVD ziet niets in dwang. De partij wil liever dat gemeenten "verleid worden" om asielzoekers op te vangen. D66, CDA en de ChristenUnie steunen het voorstel van de staatssecretaris wel. Van der Burg heeft zelf meerdere malen aangegeven dat hij alleen een wet wil die voor hem werkt.

Alle ogen dinsdag gericht op de VVD-fractie en Rutte

De vier coalitiepartijen hebben de afgelopen maanden meerdere keren met elkaar en de staatssecretaris om tafel gezeten. Afgelopen vrijdag klonken er optimistische geluiden. Van der Burg was er zelf vrij zeker van dat hij maandag zijn deadline zou halen. Maar zondagavond bleek dat de VVD-fractie het wetsvoorstel nog steeds niet wilde steunen.

De Kamerleden van de VVD gaan dinsdagochtend opnieuw in overleg. Daarbij is ook premier Mark Rutte aanwezig in zijn rol als VVD-leider. De fractie wil met hem praten over andere delen van het asielbeleid, zoals de regels voor het aanvragen van asiel.

Vorige week maakte het kabinet bekend dat ze ook komend jaar veel asielzoekers verwachten. Het COA schat dat, als het beleid niet verandert, er eind volgend jaar 75.500 opvangplekken nodig zijn. De VVD wil dat er kritisch gekeken wordt naar de grenzen die er volgens de partij aan de opvang zitten.

Van der Burg hoopt dat Rutte de fractie van de VVD kan bewegen in te stemmen. Hij wilde maandag niet vooruitlopen op de politieke gevolgen als dit niet het geval is. Ook de andere coalitiepartijen wilden hier niet veel over loslaten.

Irritatie bij deel van oppositie groeit

Ondertussen begint de irritatie bij een deel van de oppositie toe te nemen. Vooral linkse partijen zijn gefrustreerd over de gang van zaken, omdat zij - in tegenstelling tot de Kamerleden van de coalitie - nog niks weten over het wetsvoorstel. Ze hekelen dat het wetsvoorstel in "achterkamertjes" wordt besproken en niet gewoon naar de Kamer wordt gestuurd.

Tijdens het begrotingsdebat ging het maandag dan ook vaak over de beoogde wet. Linkse oppositiepartijen wilden onder meer weten hoelang D66 de opstelling van de VVD nog accepteert. Het wetsvoorstel is namelijk onderdeel van een eerder gesloten asielakkoord tussen de coalitiepartijen.

VVD'er Ruben Brekelmans gaf toe dat het beter spreiden van de asielopvang inderdaad afgesproken is in de coalitie. Maar volgens hem is niet vastgelegd dat dit per se met dwang moet gebeuren.