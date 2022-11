De wet waarmee het makkelijker moet worden om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen, is nog steeds niet af. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben dit weekend koortsachtig overlegd, maar de VVD ziet niets in het voorstel. Premier Mark Rutte schuift dinsdagochtend aan bij de fractievergadering van de liberalen om tekst en uitleg te geven. Dat is zeer ongebruikelijk.

De VVD, D66, CDA en ChristenUnie overleggen al maanden over de wet. Het was de bedoeling dat ze het dit weekend eindelijk eens zouden worden over het voorstel, maar zondag bleek dat de Tweede Kamerfractie van de VVD niet wil instemmen met wat er nu op tafel ligt.

De liberalen zien niets in een opvangplicht, terwijl hun eigen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hier juist voor pleit. Hij is al maanden bezig met het overtuigen van gemeenten om opvanglocaties te openen, maar boekt op basis van vrijwilligheid te weinig resultaat. D66, CDA en de ChristenUnie steunen zijn plan wel.

De asielwet is bovendien een onderdeel van het eerdere gesloten asielakkoord van de coalitie. Eind augustus bereikten deze partijen een deal waarmee de crisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moest worden opgelost.

Het overleg tussen de coalitiepartijen is maandag gestaakt. Alle ogen zijn gericht op de VVD. Pas dinsdag zal de liberale fractie verder praten, omdat premier Rutte momenteel nog bij de klimaattop in Egypte is.

Burgemeesters van veiligheidsregio's voeren druk op

Daardoor haalt Van der Burg opnieuw zijn deadline niet. Het was de bedoeling dat hij de wet voor 1 oktober zou indienen, maar dit lukte niet. Ook een tweede deadline later in oktober werd niet gehaald, waardoor het ongeduld bij de de burgemeesters van het Veiligheidsberaad toenam.

Zij gaven de staatssecretaris nog eenmaal een nieuw ultimatum. Deze maandag moest hij de wet in consultatie brengen.

De burgemeesters hebben dinsdagavond overleg. Van der Burg is daar ook digitaal bij aanwezig. Als hij dan zonder wet aankomt, gaan de burgemeesters hun vervolgstappen bespreken.

Eerder meldden ze via voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, dat ze geen bijdrage meer willen leveren aan de opvang als er geen asielwet komt. De veiligheidsregio's leveren al maanden crisisnoodopvang, maar willen dat er een structurele oplossing komt.