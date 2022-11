Het kabinet gaat excuses aanbieden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Dat melden ingewijden donderdag aan persbureau ANP na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook wordt er 200 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten die het bewustzijn rondom het slavernijverleden moeten vergroten.

De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden.

Het besluit volgt ook na een advies van een Kamerdelegatie, dat midden oktober werd gepubliceerd. Daarin zei de delegatie onder meer dat "de Nederlandse Staat een doorslaggevende rol speelde in het slavernijverleden, een onderdeel dat niemand kan ontkennen."

In 2020 zei premier Mark Rutte nog geen excuses aan te willen bieden omdat het zou leiden tot een tweedeling in de samenleving. In september dit jaar veranderde zijn standpunt, toen Rutte aangaf dat er erkenning van het leed van tot slaaf gemaakten moest komen. Hetzelfde zou moeten gelden voor de erkenning dat het slavernijverleden doorwerkt tot in het heden. "Want erkenning is het begin van heling", aldus de premier.

Er wordt verder 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustzijnsfonds. Hiermee worden bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald. Ook komt er 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum. Verdere details over dat museum zijn nu nog niet bekend.

NiNsee: 'Het werd tijd'

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is blij met de aankomende excuses. "Het werd tijd", reageert voorzitter Linda Nooitmeer tegen deze site. "Het kon ook niet anders, na de excuses van Amterdam en de andere grote steden."

Ook is het NiNsee blij met het bewustzijnsfonds. Maar Nooitmeer benadrukt dat er ook aandacht moet komen voor de doorwerking van de Slavernij. "Dat gaat over de effecten die de slavernij heeft op het heden: denk aan uitsluiting op de arbeidsmarkt."

Surinaamse organisaties missen samenwerking rond excuses

Voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) laat aan NU.nl weten dat zijn organisatie de excuses had verwacht. Dat baseert hij op het gesprek dat hij in september met Rutte heeft gevoerd.

Maar wat Zunder betreft, mist nu nog de garantie dat de excuses in Suriname worden aangeboden. Daar moeten Rutte, koning Willem-Alexander en de voorzitter van de Tweede Kamer daarbij aanwezig zijn.