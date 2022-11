De Tweede Kamer debatteert woensdag eindelijk met minister Carola Schouten (Pensioenen) over de nieuwe pensioenwet. Het heeft lang geduurd voordat er een kabinetsvoorstel lag. Aan het eind van de rit moet de politiek dan ook bepalen hoe de pensioenpot van 1.500 miljard euro opnieuw moet worden verdeeld.

Waarom nieuw pensioenstelsel?

Het nieuwe pensioenstelsel kent een heel lange aanloop. In 2008 - het begin van de financiële crisis - werd in één klap duidelijk dat ons huidige pensioenstelsel eigenlijk helemaal niet geschikt is voor deze tijd.

Het stelsel werkte tot die tijd prima. Nederland werd zelfs regelmatig geprezen om het robuuste en waardevolle pensioenstelsel. Maar de crisis legde een aantal pijnpunten bloot.

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen daalden. Door de strenge rekenregels en de dalende aandelenkoersen was er vaak niet meer genoeg geld in kas om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen (indexeren). In veel gevallen moesten fondsen zelfs korten.

Zo ontstond een kloof tussen de verwachtingen van mensen en de daadwerkelijke resultaten van de fondsen. Het vertrouwen in het stelsel daalde. Het werd tegelijkertijd steeds duurder om iedereen het beloofde pensioen uit te keren.

81 We hebben de beste pensioenen ter wereld, waarom klagen we?

Hoe wordt 1.500 miljard euro verdeeld?

Dat had meerdere oorzaken. De belangrijkste was de alsmaar dalende rente (hoewel die de laatste maanden juist weer stijgt). Die rente is cruciaal voor pensioenfondsen om uit te rekenen hoeveel geld ze in kas moeten hebben en hoeveel ze kunnen uitkeren.

Het stelsel sloot ook niet meer aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Vroeger was het normaal dat je je hele werkende leven bij één werkgever zat, maar dat is al lang niet meer zo. Het wisselen tussen sectoren, maar ook tussen arbeidsvormen als vast, flex en zelfstandig, is inmiddels doodnormaal.

Er moest daarom een grondige herziening komen, maar hoe precies was destijds niet gelijk duidelijk. Er staat ook nogal wat op het spel: in de pensioenpot zit 1.500 miljard euro. Dat moet eerlijk over iedereen worden verdeeld. Ter vergelijking: de omvang van de Nederlandse economie in 2020 was 800 miljard euro.

Er wordt dan ook gesproken over de grootste hervorming van het pensioenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat niet over één nacht ijs.

Wat gaat er veranderen?

Er verschenen tal van rapporten, adviezen en studies en er werd veel gedebatteerd om tot de gewenste veranderingen te komen. Uiteindelijk werd vlak voor de zomer van 2019 een pensioenakkoord tussen werknemers, werkgevers en het kabinet gesloten.

Het ging toen niet alleen over de pensioenen waar werknemers en werkgevers zelf voor sparen - de zogenoemde tweede pijler - maar ook over de aanpassing van de AOW-leeftijd en de positie van zzp'ers.

Dat akkoord is door het kabinet verder uitgewerkt tot het wetsvoorstel dat vandaag in de Kamer wordt behandeld.

Het wantrouwen zit sinds de financiële crisis diep. Ouderen krijgen niet het koopkrachtbestendige pensioen waar zij op rekenden en bij jongeren leeft het beeld dat er voor hen te weinig geld overblijft. Er moest daarom iets gebeuren om minder afhankelijk te zijn van de schommelende beurskoersen en de dalende rente.

Om te beginnen via de communicatie. Pensioenfondsen moeten veel duidelijker en transparanter zijn over de toekomstige verwachtingen. Ook als dat geen leuke boodschap is.

77 Waarom miljoenen Nederlanders mogelijk minder pensioen krijgen

Meer inzicht met persoonlijke pensioenpotjes

Die transparantie moet vooral komen van de nieuwe, persoonlijke pensioenpotjes. Daarmee moet inzichtelijk worden welke effecten de rente en koersschommelingen hebben op een individueel pensioen.

Berichten over een te lage dekkingsgraad van een collectieve pensioenpot, en daarmee mogelijke kortingen als gevolg, zijn dan straks verleden tijd. In plaats daarvan krijgen deelnemers overzichten van de premies die zij hebben ingelegd, de rendementen die het fonds daarmee heeft geboekt en wat de gevolgen zijn voor de pensioenopbouw.

Meer inzicht moet het vertrouwen in het pensioenstelsel weer terugbrengen, is de hoop van het kabinet.

De pensioenen gaan ook meer 'meebewegen' met de economie. Gaat het goed op de beurs, betekent dat meer pensioenopbouw. Maar dalen de koersen, betekent dat slecht nieuws voor je pensioen. Mee- en tegenvallers mogen over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Een heftige financiële crisis, zoals die in 2008, zorgt dan niet acuut voor grote problemen.

Nog veel grote onzekerheden

Een persoonlijk pensioen gaat gepaard met de afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie. Dat is een manier waarbij jong en oud (45-plussers in dit geval) evenveel pensioenpremie betalen, met de belofte dat iedereen daar dezelfde pensioenopbouw voor terugkrijgt.

Dat gaat goed zolang iedereen min of meer even lang werkt en bijna niet switcht van werkgever. Maar zoals eerder uitgelegd: de arbeidsmarkt is wat dat betreft flink veranderd. De doorsneepremie zorgt er inmiddels voor dat jongeren meebetalen aan de pensioenen van ouderen. Oneerlijk dus.

De afschaffing van deze methode creëert direct een nieuw probleem. Het is namelijk de vraag hoe de 45-plussers worden gecompenseerd als er straks door de jongeren geen premie voor hen meer wordt betaald. Het is ook nog onduidelijk hoe hoog die rekening überhaupt wordt. Het kabinet heeft het alleen over een "adequate compensatie".

Er speelt nog een andere grote onzekerheid. Want hoewel de overgang naar persoonlijke pensioenpotjes zo goed als vaststaat, is het onduidelijk hoe hoog het pensioen straks wordt.

Het is de bedoeling dat pensioenfondsen dit gaan berekenen, geholpen met allemaal economische en financiële scenario's. Dat moet straks willekeur in de pensioenuitkeringen voorkomen.

Het kabinet heeft hiervoor een speciale commissie in het leven geroepen die al deze scenario's en parameters opstelt, maar de uitkomsten daarvan zijn flink vertraagd. Dat betekent dat er straks over de nieuwe pensioenwet moet worden gestemd, zonder dat duidelijk is waarop de hoogte van de pensioenen is gebaseerd. Dat leidt bij sommige partijen tot veel irritatie.

Is er een meerderheid in de Tweede Kamer?

De SP en PVV zijn altijd al verklaard tegenstanders geweest van de nieuwe pensioenwet. De partijen vinden het nieuwe stelsel te onzeker en te complex.

Het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het kabinet alle verschillende scenario's berekent. Er wordt namelijk van uitgegaan dat de inflatie in een uiterste geval op 6 procent uitkomt, in september was dat al ruim twee keer zo veel (14,5 procent).

Voor steun wordt vooral naar GroenLinks en PvdA gekeken. De linkse oppositiepartijen kunnen de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie namelijk aan een meerderheid in de Eerste Kamer helpen.

Voor deze partijen is het vooral belangrijk dat er ook een oplossing komt voor de groep werkenden die geen pensioen opbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten en zelfstandigen. Het kabinet heeft toegezegd dit te regelen. Het uitgangspunt is dat "zo veel mogelijk werknemers" pensioen opbouwen.

Het debat duurt woensdag de hele dag. De Kamer heeft in september al een volle dag gedebatteerd om dat voor te bereiden. Er staat dan ook veel op het spel.