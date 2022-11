Vlieland heeft als laatste Nederlandse gemeente een nieuw college van burgemeester en wethouders geformeerd. Met de installatie van twee wethouders heeft het eiland 229 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart weer een college. Niet eerder heeft dat zo lang geduurd.

Het record stond op naam van Enkhuizen, waar vier jaar geleden 188 dagen na de verkiezingen een nieuw college aantrad.

Het formeren duurde dit jaar in veel gemeenten langer dan gebruikelijk. Den Haag installeerde half september als laatste grote stad een college. De Noord-Hollandse gemeente Bergen was op 29 september de op een na laatste gemeente waar een nieuw college van start ging.

Volgens Omrop Fryslân duurde het in Vlieland zo lang, doordat het niet lukte twee wethouders te vinden. De vacature van de gemeente leverde wel reacties op. Maar één kandidaat trok zich terug toen hij ontdekte dat hij op het eiland soms een woning moest delen met zijn collega. Later zorgde de gemeente ervoor dat er toch twee woningen beschikbaar kwamen voor de twee wethouders.

De gemeenteraad heeft al een akkoord gesloten voor de komende raadsperiode. De twee wethouders gaan dit plan uitvoeren.

De formatie van colleges duurt langer sinds de aanpassing van de wet in 2002. Tot die tijd was het wettelijk verplicht om binnen zes weken na de raadsverkiezingen een college te presenteren. Sinds 2002 is de formatieperiode vrij. Hierdoor is die periode veel langer geworden.

Veel gemeenten maken tegenwoordig gebruik van een (in)formateur om de mogelijkheden te verkennen en de partijen nader tot elkaar te brengen. Andere problemen in het formatieproces zijn de toename van het aantal kleinere partijen en de toename van het aantal wethouders in veel colleges.