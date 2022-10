Het bestuur van de PvdA erkent nu ook dat het onderzoek naar oud-Kamerlid Gijs van Dijk over ongewenst gedrag "onzorgvuldig is verlopen" en biedt hiervoor aan Van Dijk excuses aan. De door het bestuur opgelegde sancties worden vernietigd, laat de partij vrijdag in een verklaring weten. De interne beroepscommissie van de partij kwam eerder al tot dezelfde conclusie.

"We hebben steeds zo goed mogelijk recht proberen te doen aan alle betrokkenen. Daar zijn we helaas niet goed in geslaagd. Dat spijt mij zeer", laat partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in een schriftelijke verklaring weten.

Van Dijk wil een nieuwe start maken, laat hij in een verklaring weten. "Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor. Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen."

Onlangs zinspeelde Van Dijk nog wel op een terugkeer in het parlement. Hij zegt een "zeer lastige periode" af te sluiten nu het partijbestuur excuses heeft aangeboden.

Fractievoorzitter Attje Kuiken noemt de kwestie "pijnlijk en ingrijpend voor alle betrokkenen."

Extern onderzoek rammelde

In februari van dit jaar kwamen bij de PvdA meldingen binnen over ongewenst gedrag door Van Dijk in de privésfeer. Daarop besloten toenmalig partijleider Lilianne Ploumen en Van Dijk zelf dat laatstgenoemde de Kamer zou verlaten totdat een extern onderzoek naar de meldingen was afgerond.

Dat onderzoek verscheen afgelopen zomer, maar rammelt aan alle kanten, blijkt nu. Er stond onder meer dat het "aannemelijk" is dat de meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst behandeld voelden. Een harde aanklacht bleef dus uit.

Ook vonden de onderzoekers het "niet overtuigend" dat het gemelde gedrag zich enkel in de privésfeer had voltrokken.

Het onderzoeksrapport is niet openbaar vanwege privacyredenen. Er zijn gevoelige onderwerpen besproken met de meldsters. Er verscheen wel een samenvatting van de conclusies online.

"Eerder gemaakte afspraken over inzage en privacy hebben een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor in de weg gezeten", geeft de partij nu toe.

'Met wetenschap van nu anders aangepakt'

Van Dijk gaf in een eerste verklaring al aan dat er zaken speelden in zijn privéleven. Het partijbestuur onderschrijft dit nu ook, ondanks de twijfels hierover van de onderzoekers.

"Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen", aldus de verklaring.

De conclusies waren voor partijvoorzitter Sent destijds de reden dat zij een terugkeer voor Van Dijk in de fractie destijds uitsloot. Hij mocht ook vier jaar lang geen bestuurlijke functies binnen de PvdA vervullen. Die sancties zijn nu dus van tafel.

"Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken", aldus Sent.