De beloofde wet waarmee asielzoekers beter over het land verspreid worden, laat nog even op zich wachten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de afgelopen tijd naarstig overleg gevoerd met de vier coalitiepartijen, maar de neuzen wijzen nog niet dezelfde kant op.

De asielopvang staat al ruim een jaar onder druk. Er zijn te weinig reguliere opvanglocaties, waardoor asielzoekers noodgedwongen maandenlang verblijven in de (crisis)noodopvang. Van der Burg hoopte lange tijd op onderlinge solidariteit bij gemeenten, maar ving bot.

De opvang is niet goed verdeeld over het land. De staatssecretaris is inmiddels een paar weken met coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in gesprek over een wet die hier verandering in moet brengen. Van der Burg wil er zeker van zijn dat het wetsvoorstel gesteund wordt in de Kamer.

"Op dit moment zie ik dat ik daar nog niet ben", zei een balende Van der Burg vrijdagmiddag. De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over de invulling van de wet. De staatssecretaris wilde niet zeggen op welke weerstand hij stuit. Wel is het duidelijk dat zijn eigen partij, de VVD, liever niet wil dat gemeenten gedwongen worden om asielopvang te regelen. Ook verschillen de coalitiepartijen onderling van mening of de wet al dan niet tijdelijk moet zijn.

Volg de asielcrisis in ons land Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

Van der Burg wil wet niet zomaar naar parlement sturen

Het is een heikel punt in de coalitie. Afgelopen zomer sloten de partijen een asieldeal om de uit de hand gelopen situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel voor de korte termijn op te lossen. Ze kwamen onder meer overeen om het nareizen van familieleden van asielzoekers met een verblijfsvergunning te vertragen. Tegelijkertijd spraken de coalitiepartijen af dat de asielwet er per 2023 moet liggen.

Het beter regelen van de opvang via deze wet was één van de voorwaarden, waardoor de gesloten deal voor de ChristenUnie "net te dragen" is. De coalitie zal er dus onderling ook uit moeten komen. De staatssecretaris is in ieder geval ook niet van plan om de wet zonder de steun van de coalitie in te dienen. "Ik ben liever aan de voorkant meer tijd kwijt dan dat ik aan de achterkant verlies", zei hij.

De handdoek in de ring gooien is wat Van der Burg betreft ook "geen optie". De komende week gaan de Kamer en het kabinet op herfstreces, maar het overleg over de asielwet zal doorgaan.

Geduld bij burgemeesters raakt op

Ondertussen willen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad dat er haast wordt gemaakt. "Als de wet er niet komt, dan beginnen we weer van voren af aan", zei voorzitter en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Hij en meer burgemeesters zijn het zat dat altijd dezelfde gemeenten bijspringen. "Als er pijn is, moeten wij die pijn allemaal een beetje dragen. Als we dat niet vrijwillig doen, dan moet je een beetje duwen om die pijn eerlijk te verdelen. Ik ben liberaal en lid van de VVD en toch vind ik dat", zei bijvoorbeeld de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

Van der Burg heeft de burgemeesters beloofd dat de wet er komt. In ruil daarvoor regelen de gemeenten nu nog noodopvang. De staatssecretaris baalt ervan dat hij zijn belofte nog niet kan waarmaken, terwijl hij de hulp van gemeenten de komende tijd nog nodig heeft.

De situatie in Ter Apel is inmiddels verbeterd, maar de druk op de asielketen blijft hoog. Het versneld huisvesten van duizenden statushouders die nog in een azc verblijven schiet niet op. Ook sluiten er geregeld (crisis)noodopvanglocaties. Daarnaast is het aantal mensen dat in Nederland voor het eerst asiel aanvraagt sinds augustus aanzienlijk toegenomen.