Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van D66 om zelfafnametests voor baarmoederhalskanker beschikbaar te maken. Initiatiefnemer Wieke Paulusma hoopt dat daardoor meer vrouwen controleren of zij het risico lopen op baarmoederhalskanker.

Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kan (een voorstadium van) baarmoederhalskanker worden opgespoord.

Maar het aantal deelnemers aan het onderzoek loopt al sinds 2018 terug. Vorig jaar deed 55 procent van de vrouwen tussen de dertig en zestig mee aan dit onderzoek. Dat percentage is erg laag, vindt Paulusma. Door baarmoederhalskanker tijdig te signaleren, kan de ziekte beter worden behandeld.

De deelname blijft mogelijk beperkt, doordat jonge vrouwen zich minder bezighouden met de mogelijkheid om ziek te worden. Ook kunnen vrouwen het uitstrijkje bij de huisarts pijnlijk vinden, vermoedt Paulusma.

Via een zelfafnametest ('thuistest') hoopt het Kamerlid de drempel te verlagen. Via die test kunnen het humaan papillomavirus (HPV, dat baarmoederhalskanker veroorzaakt) en eventuele afwijkende cellen worden opgespoord. Voor de thuistests is jaarlijks 3 miljoen euro nodig.

D66 wil dat thuistest standaard wordt thuisgestuurd

D66 wil dat alle vrouwen die in 2023 voor het eerst een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek krijgen, standaard een thuistest krijgen thuisgestuurd. Dat gebeurt nu alleen op aanvraag.

"We kunnen en moeten baarmoederhalskanker veel meer voor zijn dan we nu doen", zegt Paulusma. "Dat bespaart niet alleen heel veel ziekteleed, maar ook veel verdriet."

De Gezondheidsraad gaf eerder een positief advies over het voorstel dat Paulusma bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ingediend.

Jaarlijks krijgen ongeveer 950 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. De meesten van hen zijn tussen de 30 en 55 jaar. Vrouwen bij wie in een vroeg stadium baarmoederhalskanker wordt ontdekt, hebben een overlevingskans van 96 procent.