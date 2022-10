Gijs van Dijk wil weer terug in de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Begin dit jaar besloot hij op te stappen, nadat er meldingen van ongewenst gedrag bij de partij waren binnengekomen. Van Dijk zou volgens de regels de plek van de opgestapte Khadija Arib kunnen overnemen.

"Ik wil terugkeren", zegt Van Dijk donderdag in een interview met EenVandaag. Als de fractie hem niet terug wil, gaat hij mogelijk als eenpitter de Kamer in.

"Ik sluit de Groep Van Dijk niet uit, maar het heeft absoluut niet de voorkeur." Van Dijk zou daarmee de 21e fractie in de Kamer worden.

"Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen", zegt Van Dijk verder in het interview. "En dat ik de sociaaldemocratie weer met hart en ziel kan vertegenwoordigen, zoals ik dat altijd heb gedaan. Daarvoor sta ik ook op de lijst, daarvoor ben ik ook gekozen."

Na het vertrek van Van Dijk is een extern onderzoek naar de meldingen ingesteld. Dat onderzoek is afgelopen zomer afgerond. Het bureau concludeerde dat het "aannemelijk" is dat de meldsters "zich grensoverschrijdend en/of ongewenst behandeld voelen".

Dat is te lezen in een samenvatting van het onderzoek, uitgevoerd door Bezemer & Schubad. Het volledige rapport is volgens afspraak met alle betrokkenen geheim. Om privacyredenen en omdat details volgens het het onderzoeksbureau "vaak van intieme aard" zijn, is het niet openbaar gemaakt.

Op basis van deze conclusies besloot het PvdA-bestuur dat Van Dijk vier jaar lang geen bestuurlijke functies namens de partij mag bekleden. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zei toen dat het uitgesloten is dat Van Dijk weer terugkeert in de fractie.

'Dit is een operatie kapotmaken'

Maar de kaarten liggen nu anders, doordat de interne beroepscommissie van de PvdA woensdag de sancties tegen Van Dijk van tafel heeft geveegd. De commissie, die het onderzoeksrapport ook niet heeft mogen inzien, noemt het handelen van het bestuur "onzorgvuldig".

Van Dijk riep woensdag al op om het rapport openbaar te maken. "Op een gegeven moment mochten wij de verklaringen lezen. Toen kwam er een lijst met allerlei soorten beschuldigingen", zegt hij nu tegen EenVandaag.

"Het ging niet over grensoverschrijdend gedrag. Toen dacht ik: dit is een operatie kapotmaken. Dit is niet een operatie om de waarheid boven tafel te krijgen."

Van Dijk mag plek van opgestapte Arib overnemen

Het is nog de vraag of de fractie openstaat voor een terugkeer van Van Dijk. Al hoeft dat zijn terugkeer in de Kamer niet te belemmeren. Volgens de regels van het Nederlands kiesrecht stem je namelijk op een persoon en niet op de partij.

Als iemand uit de Tweede Kamer vertrekt, is de volgorde van de kieslijst zoals die officieel is vastgesteld na de verkiezingen altijd leidend. Van Dijk, die zijn Kamerzetel nooit heeft opgegeven, kan zodoende de vrijgekomen plek van Arib overnemen.

Van Dijk gaat vanwege de in zijn ogen "meerdere, ernstige procedurele nalatigheden" in het onderzoek aangifte doen tegen het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad.