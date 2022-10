ChristenUnie en D66 leggen zich teleurgesteld en morrend neer bij het besluit van het kabinet om wel een delegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. De coalitiepartijen pleiten wel voor een "sobere en zakelijke" afvaardiging.

"Teleurstellend. We lijken niks te hebben geleerd van de Olympische Spelen in Sotsji", zegt Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook CU-Kamerlid Don Ceder vindt de keuze "zeer teleurstellend".

Als het kabinet toch "voet bij stuk houdt" willen de partijen dat alleen minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en de mensenrechtenambassadeur afreizen naar het WK in Qatar. Ze gaan daar een motie voor indienen. "Het is aan de regering om daar zelf naar te kijken", zegt Hoekstra in een reactie. De minister wil dat kunnen wegen in "de bredere diplomatieke context".

Het kabinet maakte woensdag bekend dat ze een delegatie naar het WK sturen. Premier Mark Rutte zei dat ze de banden met de Golfstaat niet willen doorsnijden en dat het WK juist een plek is om de mensenrechten te bespreken. Ook spelen er andere grote belangen mee, zoals de energiezekerheid.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het sturen van een delegatie. Zij riepen het kabinet begin vorig jaar al op om geen afvaardiging naar Qatar te sturen, omdat bij de bouw van de voetbalstadions vele duizenden arbeiders zijn uitgebuit en omgekomen.

72 Rutte over delegatie naar WK Qatar: 'Hebben ook gedeelde belangen'

SP: Voor dialoog voeren hoef je niet naar WK

Hoekstra is van mening dat wegblijven bij het WK niet bijdraagt aan het verbeteren van de mensenrechten in de Golfstaat. Hij benadrukt dat de arbeidsomstandigheden al verbeterd zijn. Al zijn er volgens de minister ook nog grote zorgen. Het kabinet wil hierover het gesprek blijven aangaan.

"Dialoog voeren is goed, maar daarvoor hoef je niet naar het WK", vindt Jasper van Dijk (SP). Ook GroenLinks en PvdA spraken zich donderdag in een debat met de minister over mensenrechten fel uit tegen de opstelling van het kabinet. Ze noemen het "betreurenswaardig" en "onbegrijpelijk".

VVD en CDA hebben begrip voor de afweging die het kabinet heeft gemaakt. Vooral omdat de geopolitieke omstandigheden drastisch zijn veranderd. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, is energiezekerheid geen vanzelfsprekendheid meer. Qatar is een van 's werelds grootste exporteurs van vloeibaar aardgas. Bovendien heeft de Golfstaat geholpen bij het evacueren van Afghanen naar Nederland.