Het kabinet zou namens de Nederlandse Staat excuses moeten maken voor het slavernijverleden. Dat adviseert de kamerdelegatie die onlangs Suriname, Curaçao en Bonaire bezocht. Ook Inge van Dijk van het CDA onderschrijft het advies, het is voor het eerst dat iemand namens die partij steun uitspreekt voor de excuses.

De kamerdelegatie deelt de oproep in een dinsdag gepubliceerd verslag van het werkbezoek. De delegatie die afgelopen augustus afreisde bestond uit Kamerleden van D66, CDA, PvdA, Groen Links, SP, ChristenUnie, Volt en BIJ1.

Zij adviseren het kabinet om namens de Nederlandse Staat excuses aan te bieden, ook al heeft de huidige generatie geen schuld aan wat er zich honderdvijftig jaar geleden afspeelde, "De Nederlandse Staat speelde een doorslaggevende rol in het slavernijverleden, een onderdeel dat niemand kan ontkennen", staat er in het advies.

Volgens de Kamerleden gaven de gesprekspartners in Suriname, Curaçao en Bonaire aan dat oprechte excuses belangrijk zijn. Het zou "een verandering in handelen" betekenen in "hoe wij in het hier en nu omgaan met onze koloniale geschiedenis, met de inheemse volkeren, de erfgenamen van de tot slaaf gemaakten en met andere slachtoffers van de koloniale tijd, zoals de contractarbeiders."

Excuses voor het slavernijverleden lijken dichterbij te komen

De excuses voor het slavernijverleden lijken steeds dichterbij te komen. Zo benoemde koning Willem-Alexander in zijn recente troonrede dat het volgend jaar 150 geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. "Op weg naar de herdenking is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis", zei de koning.

Premier Mark Rutte liet eerder weten persoonlijk nog te worstelen met het maken van excuses. Maar tijdens zijn bezoek aan Suriname van afgelopen september erkende Rutte dat huidige generaties het slavernijverleden als "levende geschiedenis" ervaren.

En nu is er ook een Kamerlid van het CDA dat het maken van excuses ondersteunt. Onduidelijk is nog of de coalitiepartij er als geheel voor openstaat. De kamerdelegatie zegt in het advies dat "het document tot stand is gekomen door overleg tussen de politieke partijen." Mét het CDA zouden drie van de vier coalitiepartijen excuses voor het slavernijverleden ondersteunen.