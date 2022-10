De landmacht krijgt voor het eerst sinds 2004 weer de beschikking over raketartillerie. Daarmee kunnen over meer dan 70 kilometer vijandelijke vuursteun- en luchtverdedigingssystemen, logistieke knooppunten en voorraden worden geraakt.

Defensie investeert daar een bedrag van 250 miljoen tot 1 miljard euro in, maakt staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook komt er een nieuw mobiel luchtverdedigingssysteem dat beter kan beschermen tegen dreigingen van vijandelijke helikopters, vliegtuigen, drones en kruisraketten.

Met dit project is de komende jaren een bedrag van tussen de 1 miljard en 2,5 miljard euro gemoeid. Daarnaast worden er tien pantserhouwitsers - het zwaarste geschut van de landmacht - uit de opslag gehaald, zoals eerder was aangekondigd.

Onlangs schonk Nederland nog een aantal pantserhouwitsers aan Oekraïne voor de strijd tegen de Russische bezetters.

'Oorlog in Oekraïne toont dat het nodig is"

Het is volgens de staatssecretaris nodig om de gevechtskracht van de landmacht te versterken, zodat eenheden de strijd over grotere afstand kunnen voeren.

De oorlog in Oekraïne laat volgens hem zien dat het nodig is "om in alle delen van het geweldsspectrum te kunnen optreden". De versterking van de landmacht stelt Nederland ook in staat om een "robuustere luchtverdedigingsbijdrage te leveren aan de EU en de NAVO", schrijft de bewindsman.

Van der Maat heeft haast met de bestelling van de raketartilleriesystemen en hoopt dat de Kamer het voorstel snel behandelt. Hij streeft ernaar de eerste raketartilleriesystemen eind 2023 geleverd te krijgen. In 2004 had Nederland de raketartilleriecapaciteit buiten dienst gesteld in verband met bezuinigingen.