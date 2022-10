De sancties die door het PvdA-bestuur zijn opgelegd aan oud-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk zijn ongedaan gemaakt. De beroepscommissie van de PvdA maakte dat dinsdag bekend. Van Dijk werd ervan beschuldigd dat hij zich in het verleden grensoverschrijdend gedragen heeft.

"Ik ben blij eindelijk steun vanuit mijn PvdA te voelen", schrijft Van Dijk op Twitter. "Ik ben met de commissie van mening dat mij geen sancties opgelegd hadden mogen worden."

Van Dijk verliet in februari van dit jaar de PvdA-Tweede Kamerfractie nadat meldingen over ongewenst gedrag in de privésfeer bij de partij waren binnengekomen.

Een extern bureau concludeerde in juni na onderzoek dat het "aannemelijk" is dat de meldsters "zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld". Dat staat in een samenvatting van het onderzoek, uitgevoerd door Bezemer & Schubad.

Dat het puur zou gaan om meldingen in de privésfeer, zoals Van Dijk het zelf beschreef, vond het onderzoeksbureau "niet overtuigend".

Daarop besloot het partijbestuur dat het "onwenselijk" is dat Van Dijk "de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt."

Van Dijk doet aangifte tegen onderzoeksbureau

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent noemde het daarop "uitgesloten" dat Van Dijk zou terugkeren in de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Sent laat dinsdag via Twitter weten dat de conclusies uit het onderzoek "niet ter discussie" staan. De beroepscommissie heeft geen inzage gehad in het gehele rapport. Dat is met de betrokkenen zo afgesproken omdat details volgens het onderzoek "vaak van intieme aard" zijn.

De beroepscommissie heeft het gehele rapport dus ook niet ingezien. Van Dijk zegt dat te betreuren. "Ik heb niks te verbergen en roep de PvdA nogmaals op het rapport openbaar te maken", schrijft hij in zijn reactie.

Maar Sent is niet van plan de vertrouwelijkheid zomaar op te geven. Daar zijn immers vooraf afspraken over gemaakt. "Met alle betrokkenen, dus ook met Gijs van Dijk", aldus Sent in haar korte, schriftelijke verklaring.

Van Dijk laat tot slot weten aangifte te gaan doen tegen Bezemer & Schubad, vanwege in zijn ogen "meerdere, ernstige procedurele nalatigheden" in hun onderzoek.

Zowel Sent als Van Dijk waren telefonisch niet bereikbaar voor een toelichting.