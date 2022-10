Rechters mogen taakstraffen blijven uitdelen aan mensen die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners. Het wetsvoorstel dat het geven van een taakstraf in deze gevallen moest verbieden, is gestrand in de Eerste Kamer. Een nipte meerderheid van 37 senatoren stemde dinsdag tegen.

De uitbreiding van het taakstrafverbod bindt de rechter te veel, zei Boris Dittrich (D66) die tegenstemde.

Ook andere partijen wijzen op de weerstand tegen de uitbreiding vanuit de sector. Martine Baay-Timmerman (50PLUS) wees erop dat de Raad van State en de Raad voor de rechtspraak kritisch over het voorstel zijn.

SP'er Rik Janssen sprak van een "cosmetische pleister". Theo Hiddema (Fractie-Frentrop) noemde het voorstel een "schijnoplossing".

Vorig jaar februari kreeg het wetsvoorstel in de Tweede Kamer een rechtse meerderheid achter zich. Toen schaarden Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD zich achter het voorstel. Het kabinet wil met de wet geweld tegen hulpverleners harder aanpakken.

Hulpverleners verdienen vanwege hun werkzaamheden meer bescherming, vindt het kabinet.