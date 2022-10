Thierry Baudet (FVD) wordt voor een week geschorst als Kamerlid, omdat hij zich niet houdt aan de regels die de Kamer heeft opgesteld voor het omgaan met nevenactiviteiten. Dit zijn werkzaamheden die je doet naast je werk. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met de schorsing.

Baudet mag de komende zeven dagen niet meedoen aan debatten. Hij mag nog wel stemmen. Het is de eerste keer dat de Kamer een lid deze maatregel oplegt. De schorsing gaat woensdag 19 oktober in. Dit betekent dat Baudet de aankomende twee dagen niet het woord mag nemen in de Kamer. Na het weekend is er een week reces en zijn er geen debatten.

FVD-Kamerleden Gideon van Meijeren en Freek Jansen krijgen een waarschuwing. Ook zij hebben hun bestuurslidmaatschap bij de Amsterdam Media Group BV niet laten registeren. De straf voor Baudet valt hoger uit omdat hij eerder ook al is aangesproken op het niet-melden van extra inkomsten. Het voorstel dat door de Kamer gesteund wordt, is ingediend door het college dat toeziet op de integriteit van Kamerleden.

Baudet houdt zich volgens dit college niet aan de gedragscode van de Kamer. Hij heeft zijn bestuurslidmaatschap van een bv namelijk niet opgegeven als een extra activiteit. Het gaat hierbij om de Amsterdam Media Group BV, die onder meer boeken van Baudet uitgeeft.

Onderzoeksprogramma Zembla meldde in november 2020 al dat Baudet niet had gemeld dat hij bestuurder van deze bv was. De politiek leider noemde de meldingsplicht toen "onzin". Kamerleden moeten hun extra werkzaamheden, giften en extra inkomsten melden. Dat moet belangenverstrengeling voorkomen.

Grote meerderheid stemt voor schorsing

Er stemden 119 Kamerleden voor de schorsing en 2 tegen. De Kamerleden van PVV en FVD verlieten de zaal vlak voor de stemming. Zij weigerden te stemmen over mede-Kamerleden.

PVV-leider Geert Wilders zei in een verklaring dat zijn fractie "deze brug niet over wilde gaan". De SP en DENK lieten weten dat ze het voorstel steunen omdat ze het belangrijk vinden dat je als volksvertegenwoordiger laat zien dat je transparant bent en jezelf niet verrijkt.

Baudet eerder aangesproken op overtreden gedragscode

Baudet kreeg in maart van dit jaar ook al een waarschuwing van de Kamer, omdat hij inkomsten uit de verkoop van zijn boeken had achtergehouden. Uit onderzoek van NU.nl in februari 2021 bleek dat hij daarmee in 2020 via zijn eigen bv 85.000 euro verdiende.

Twee burgers dienden daarom een klacht in bij het college, dat een onderzoek startte. Baudet weigert mee te werken aan onderzoek naar deze inkomsten. Het college kon niet meer doen dan hem hierop aanspreken. Ook werd hij opgedragen om de inkomsten alsnog op te geven. Baudet weigert dit ook.

Het College van onderzoek integriteit is ingesteld op 1 april 2021. Het behandelt klachten over schendingen van de gedragscode voor Kamerleden. In het onafhankelijke college zitten geen Kamerleden. Het telt een voorzitter en twee andere leden.