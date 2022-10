De invoering van de omstreden Omgevingswet wordt zoals verwacht voor de zoveelste keer uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) vindt het onverantwoord om de wet zoals gepland op 1 januari 2023 te laten ingaan. De wet moet nu in juli volgend jaar van kracht worden.

Directe aanleiding voor het besluit is het uiterst kritische rapport van het ICT-adviescollege van de Eerste en Tweede Kamer, dat op verzoek van de Eerste Kamer is opgesteld. Het ICT-systeem achter de wet kent nog "forse beperkingen", stellen de adviseurs. Dat brengt risico's met zich mee, vinden zij.

Met de nieuwe wet wil de overheid 26 wetten en ruim 100 regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. Daardoor zou het straks bijvoorbeeld makkelijker moeten worden om een bouwproject te starten.

De Omgevingswet is in 2015 en 2016 al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Sindsdien is de invoering ervan al vier keer uitgesteld. Dat gebeurt steeds, omdat het ICT-systeem achter de wet niet naar behoren werkt. Dat zou met name komen doordat de techniek achter het systeem te complex is.